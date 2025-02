Inviti è la nuova app di Apple

Pubblicità

L’indiscrezione era nell’aria da tempo e ora Apple ha ufficialmente annunciato “Invites” (in italiano “Inviti“), app pensata per permettere agli utenti di pianificare eventi quali feste di compleanno o laurea, vacanze, baby showers, ecc.

“Crea inviti unici e riunisci le persone a cui tieni per celebrare i momenti più importanti della vita”, spiega Apple nella descrizione dell’app. “Personalizza l’invito con una foto dalla tua libreria, oppure scegli uno sfondo con emoji per dare un tocco divertente all’evento”. E ancora: “Controlla in modo semplice chi parteciperà e aggiungi un album condiviso per non perderti neanche un istante. Se partecipi a un evento o sei tu a organizzarlo, Inviti ti aiuta a dare il via ai festeggiamenti”.

Come è facile immaginare, l’app (si scarica da qui) consente di creare inviti che è possibile inviare ad amici, conoscenti, ecc. Specifiche opzioni consentono di scegliere l’immagine di sfondo dall’app Foto dell’iPhone, selezionare l’emoji di sfondo e personalizzare i font. L’app aggiunge automaticamente la mappa del luogo dell’evento e il meteo previsto per la data, in modo da fornire tutte le indicazioni possibili ai destinatari.

Cupertino riferisce che Inviti è stata progettata tenendo conto di Apple Intelligence (che, lo ricordiamo, al momento non è utilizzabile in Italia): quando si crea un invito una opzione consente di sfruttare Image Playground per creare immagini partendo da escrizioni di solo testo; non manca la possibilità di sfruttare i Writing Tools per trovare frasi ideali per ogni occasione.

Le persone che ricevono gli inviti (tramite una qualunque app di messaggistica) sono invitate a rispondere e sono previste funzioni affinché il mittente tenga conto di chi ha risposto. All’evento possono collaborare più persone specificando musiche (l’accesso a playlist di Apple Music richiede un abbonamento a tale servizio) e album condivisi di foto e video. È possibile comunicare notizie dell’ultimo minuto aggiungendo all’evento un messaggio visibile a chiunque parteciperà.

Inviti è un servizio iCloud+ (la creazione di inviti richiede un abbonamento ad iCloud+). L’app è disponibile per tutti i modelli di iPhone con iOS 18 o versioni successive.