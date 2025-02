Apple apre le iscrizioni alla Swift Student Challenge

Pubblicità

Come anticipato fin da ottobre dello scorso anno, le iscrizioni per partecipare alla Swift Student Challenge di Apple sono ora aperte e lo saranno per tre settimane, fino al 23 febbraio 2025. Con questa iniziativa Apple supporta e promuove la prossima generazione di sviluppatori, creator e imprenditori.

La Challenge ha dato a migliaia di studenti appassionati di coding l’opportunità di mostrare la propria creatività e le proprie capacità in ambito programmazione attraverso app playground e di acquisire competenze concrete che saranno utili nel percorso professionale e non solo.

È possibile consultare i requisiti di ammissione qui così come le istruzioni su come gli studenti possono progettare il proprio app playground, un progetto che deve essere mostrato in 3 minuti, incentrato su un argomento scelto da loro.

Chi studia può continuare ad esplorare le risorse e gli strumenti come Swift Playground e Xcode per affinare le proprie capacità di programmazione, mentre chi è ai primi passi può avere un assaggio di programmazione nel corso delle sessioni Today at Apple offerte negli Apple Store.

Apple premierà in totale 350 vincitori della Swift Student Challenge per l’eccellenza delle loro proposte in termini di innovazione, creatività, impatto sociale o inclusione. Di questo gruppo, 50 “Distinguished Winners” riceveranno un ulteriore riconoscimento per progetti eccezionalmente buoni e l’invito a visitare la sede Apple a Cupertino per tre giorni.

Tutti i vincitori della Swift Student Challenge riceveranno la membership di un anno per l’Apple Developer Program, un voucher omaggio per fare l’esame di certificazione su App Development with Swift, e un regalo speciale da Apple.