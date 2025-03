iOS 18.4 permette di richiamare funzioni di Apple Intelligence dal Control Center

Pubblicità

Nella seconda beta di iOS 18.4, versione preliminare di iOS che nel momento in cui scriviamo è stata distribuita ai soli sviluppatori, è possibile richiamare alcune funzionalità di Apple Intelligence dal Control Center.

I controlli in questione appaiono personalizzando il Centro di Controllo (le opzioni aggiuntive appaiono toccando “+” nella parte superiore) e aggiungendo i controlli dedicati.

I controlli in questione sono tre (separati): “Parla con Siri”, “Scrivi a Siri” e “Intelligenza visiva”.

Come è facile immaginare i controlli in questione appaiono sui dispositivi che supportano Apple Intelligence, e quindi con gli iPhone 15 Pro e tutti gli iPhone 16.

L’opzione Visual Intelligence su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max è una novità che Apple ha attivato dalla beta 2 di iOS 18.4: su questi due dispositivi non era in precedenza supportava questa funzionalità che, lo ricordiamo, è utile per avere all’instante informazioni su oggetti e luoghi usando la fotocamera, compresa la possibilità di riassumere e copiare un testo, tradurlo in un’altra lingua, rilevare numeri di telefono o indirizzi email, aggiungere questi ultimi elementi ai contatti, effettuare ricerche su Google per scoprire dove è possibile acquistare un articolo, o di sfruttare le capacità di problem solving di ChatGPT per chiedere spiegazioni su un diagramma complesso, per esempio negli appunti di una lezione.

