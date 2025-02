Agli sviluppatori la beta 1 di iOS 18.4

Pubblicità

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la beta 1 del futuro aggiornamento a iOS 18.4. La beta 1 di iOS 18.4 arriva a 25 giorni dal rilascio della versione definitiva dell’update a iOS 18.3 e a 11 giorni dall’update a iOS 18.3.1.

Nel momento in cui scriviamo non è chiaro quali siano le novità specifiche di questa versione; ricordiamo ad ogni modo che Apple a dicembre ha fatto sapere del supporto per Apple Intelligence in nuove nazioni (Italia inclusa) con un set iniziale previsto con un aggiornamento software che vedremo in versione definitiva in aprile; è dunque probabile che la beta 1 di iOS 18.4 integri il supporto per lingue aggiuntive in Apple Intelligence.

La nuove lingue saranno disponibili in quasi tutte le aree geografiche del mondo con le release di aprile di iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4; chi sviluppa può iniziare sin da oggi a testare queste release.

Apple ha fatto sapere che, frazie ai prossimi aggiornamenti software, chi usa un iPhone o un iPad nell’UE avrà accesso per la prima volta alle funzioni di Apple Intelligence, che si espanderà a sua volta in una nuova piattaforma in inglese (Stati Uniti) con Apple Vision Pro e aiuterà le persone a comunicare, collaborare ed esprimersi in modi del tutto nuovi.

La beta 1 di iOS 18.4 permetet di sfruttare un’app denominata Apple Vision Pro (mostrata di default agli utenti del visore) e che può essere scaricata anche dall’App Store. L’app in questione dovrebbe permettere di individuare contenuti, accedere al supporto tecnico e a materiale vario, inclusi suggerimenti di “esperienze” specifiche con film 3D, video immersivi, contenuti ad hoc, ecc.

Tornando a Apple Intelligenc, Apple ha previsto l’aggiunta di nuove funzioni nei prossimi mesi, incluse novità per Siri.

Se sul vostro telefono/iPad è già presente l’ultima beta di iOS 18, potete passare alla beta più recente di iOS 18.4/iPadOS 18.4 aprendo Impostazioni > Aggiornamento Software, attendere la richiesta di update e selezionare la nuova beta nell’elenco degli aggiornamenti disponibili.