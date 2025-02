iOS 18.4, dal Centro di Controllo ora possibile richiamare musica d’ambiente

Pubblicità

Nella beta 1 di iOS 18.4 (una versione preliminare dell’update distribuita per ora solo agli sviluppatori) Apple ha integrato i nuovi controlli “Ambient Music” (musica d’ambiente) che è possibile aggiungere e richiamare dal Centro di Controllo.

I controlli in questione sono quattro (separati): “Sleep” (per addormentarsi), “Chill” (per concentrarsi), “Produttività” e “Wellbeing” (note rilassanti).

Con un tap su uno dei controlli è possibile richiamare una selezione casuale di suoni appartenenti alle categorie in questione.

Non è possibile scegliere brani specifici da riprodurre dal Centro di Controllo ma quando si fa tap su una categoria e si riproduce un brano, un player dedicato appare nella schermata principale del telefono e da qui il brano riprodotto può essere messo in pausa, riavviato, ecc. o riprodotto via AirPlay su Mac, altoparlanti o TV.

I controlli Ambient Music sono disponibili su iPhone e iPad con iOS 18.4 e iPadOS 18.4.

Se sul vostro telefono/iPad è già presente l’ultima beta di iOS 18, potete passare alla beta più recente di iOS 18.4/iPadOS 18.4 aprendo Impostazioni > Aggiornamento Software, attendere la richiesta di update e selezionare la nuova beta nell’elenco degli aggiornamenti disponibili.

Per tutte le notizie che ruotano attorno a iOS 18 il link da seguire è direttamente questo,