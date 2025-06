iOS 18.6, fine degli allarmi sulle app fuori dall’App Store

Una delle più importanti novità, che modificherà in maniera rilevante anche dal punto di vista dell’utente finale, sta per arrivare su iPhone.

Con il lancio di iOS 18.6 (ora in beta), infatti, diventerà possibile installare in Europa le applicazioni scaricandole direttamente da un sito Internet, senza passare da App Store, in maniera più facile e senza gli ostacoli posti dall’attuale assetto.

L’aggiornamento è figlio delle imposizioni del DMA (Digital Markets Act), che ha imposto ad Apple questo cambiamento come uno dei provvedimenti per rendere la piattaforma iPhone più rispondente allo spirito del regolamento sui mercati digitali. Apple sta cercando di evitare una sanzione miliardaria cui potrebbe essere condannata se non risponderà alle richieste dell’UE, e per questo sta procedendo ad alcune modifiche delle sue politiche nel mercato dell’Unione.

Installare applicazioni dal web: più semplice e meno allarmante

L’installazione di app dal web, seguendo quanto indicato da una pagina ufficiale di Apple, sarà semplificata e proposta in una modalità meno preoccupante rispetto a oggi.

Apple attualmente mostra avvisi che lasciano intendere come aggirare l’App Store possa essere problematico e non sicuro, una scelta comunicativa che secondo l’Europa ha il solo fine di scoraggiare l’utilizzo di questa soluzione.

Con iOS 18.6 e iPadOS 18.6, per installare un’applicazione dal web verrà introdotto un flusso in due fasi:

Prima installazione da un nuovo sviluppatore : iOS mostrerà una schermata dettagliata con tutte le informazioni su provenienza, sicurezza e autorizzazioni.

: iOS mostrerà una schermata dettagliata con tutte le informazioni su provenienza, sicurezza e autorizzazioni. Installazioni successive dallo stesso sviluppatore: il processo verrà semplificato. Chi ha già autorizzato un developer potrà installare altre app da quel sito in modo molto più rapido, con un’esperienza simile a quella dell’App Store.

Installare marketplace alternativi sarà più semplice

Più o meno la stessa cosa accadrà per l’installazione dei marketplace di terze parti. Oggi, per farlo su iPhone, si devono superare schermate d’avviso ridondanti e passaggi tecnici poco chiari. Con iOS 18.6 anche in questo caso si introdurrà una nuova interfaccia più chiara e rassicurante, con messaggi semplificati che spiegano cosa si sta installando, da chi proviene e quali sono i permessi richiesti — molto simili a quelli previsti per l’installazione delle singole applicazioni.

In arrivo anche l’installazione via app

Nelle ultime ore Apple ha aggiunto un dettaglio interessante alla documentazione ufficiale. Entro la fine dell’anno sarà introdotta una nuova API che consentirà agli sviluppatori di avviare l’installazione di app distribuite al di fuori dell’App Store direttamente dall’interno di un’altra loro app.

In pratica, un’app potrà proporre il download di un’altra app dello stesso sviluppatore, senza passaggi esterni e senza dover aprire un sito web. Come già previsto per le installazioni dal browser, il sistema distinguerà tra:

Prima installazione : iOS mostrerà un’interfaccia più dettagliata e informativa.

: iOS mostrerà un’interfaccia più dettagliata e informativa. Installazioni successive: il flusso sarà più diretto e familiare per l’utente.

La funzione non sarà disponibile al lancio di iOS 18.6, ma è attesa entro la fine del 2025. Si tratta di un tassello ulteriore che amplia le possibilità della distribuzione alternativa in Europa.

Bug fix e, forse, Apple Intelligence in Cina

Al di fuori di queste novità specifiche per l’UE, iOS 18.6 sarà un aggiornamento focalizzato su stabilità e correzione di bug. Non sono previsti grandi cambiamenti, anche perché i riflettori sono già puntati su iOS 19, atteso in autunno.

Tuttavia, alcune voci indicano che iOS 18.6 potrebbe essere il primo aggiornamento a portare Apple Intelligence in Cina, dove finora non è stata disponibile. Apple non ha ancora confermato nulla, ma il timing potrebbe essere strategico.

Quando arriva iOS 18.6

L’aggiornamento è già in fase di test da parte degli sviluppatori e dovrebbe essere rilasciato entro la fine di luglio o al massimo nei primi giorni di agosto. Dovrebbe essere l’ultimo aggiornamento della linea iOS 18 prima del debutto della nuova versione attesa in autunno.