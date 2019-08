iPad 2018 in forte sconto su Amazon: 32 GB da 289 €

Gli iPad 2018 erano quasi spariti da Amazon, ma ora sono tornati e alcuni di essi sono in significativo sconto. Il modello entry level dei tablet, forse perchè qualche cosa si sta muovendo in questo ambito, sono scesi a prezzi che avevano avuto solo in pochissime occasioni.

Il modello più scontato è quello da 32 GB che trovate a 289 euro, quindi con uno sconto del 19%. Accanto a questo modello sono scontati fino al 14% anche i modelli con connettività cellulare. Ecco qui di seguito i modelli che più di altri hanno subito un ribasso di prezzo.

Ricordiamo alcune delle principali caratteristiche degli iPad 2018+

Display Retina da 9,7″

Fotocamera posteriore da 8MP, videocamera frontale FaceTime HD (foto da 1,2MP)

Audio a due altoparlanti

Wi-Fi 802.11ac

Fino a 10 ore di autonomia

Connettività di rete cellulare

