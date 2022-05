iPad mini 6 ha una custodia con ricarica stile MagSafe

La tecnologia Apple MagSafe su iPad mini 6 (qui la recensione di macitynet) non c’è, ma la cover di Pitaka ci va molto vicino: con la nuova MagEZ Case Pro, per 79 dollari, circa 73 €, è possibile aggiungere dei punti magnetici sul retro di iPad mini 6 in modo tale da poterne ricaricare la batteria senza collegare alcun cavo, bensì semplicemente accostandogli il pad in dotazione.

Chi vuole può poi aggiungere alla spesa il Pita!Flow Charger che, per 129 dollari, offre un secondo punto di ricarica wireless Qi che può essere usato per ricaricare contemporaneamente uno smartphone oppure un paio di cuffie.

Nonostante il vantaggio della ricarica magnetica, si perdono alcune caratteristiche del dispositivo, come ad esempio l’accesso alla presa USB-C per il collegamento di una qualsiasi memoria o altra periferica esterna, e ai magneti integrati nella parte posteriore che si possono utilizzare invece per agganciare la copertina di Apple, perciò bisogna valutare un’altra copertura per lo schermo datosi che la custodia protegge, seppur piuttosto bene, soltanto il retro e i bordi.

La MagEZ Case Pro è realizzata in gomma rigida con una finitura che simula l’aspetto della fibra di carbonio e tra i suoi punti di forza troviamo la possibilità di ricaricare Apple Pencil agganciandola al lato destro del tablet e un piccolo inserto con cui tenere saldamente fermo lo stilo in modo che non scappi via quando si infila iPad in borsa.

Inoltre il sistema magnetico è così potente da poter sorreggere il dispositivo anche quando lo si aggancia al supporto verticale con cui poter ricaricare e al contempo sostenere a una certa altezza lo schermo, in modo da usarlo più comodamente con mouse e tastiera.

Da acquistare a parte c’è l’alimentatore, che dev’essere dotato di tecnologia Power Delivery e di una presa USB-C capace di erogare almeno 45 Watt per chi intende ricaricare contemporeamente anche uno smartphone. Purtroppo il sistema MagEz Case Pro non è dei più economici, ma è una delle poche soluzioni di ricarica magnetiche disponibili fin tanto che Apple non decide di integrare il suo sistema MagSafe anche su iPad mini.

Diverse custodie e accessori di Pitaka sono disponibili a partire da questa pagina di Amazon: è probabile che nei prossimi giorni risulti disponibile anche questa nuova cover.