Google Pixel 7, per caso un prototipo finisce su eBay

Ancora una volta Google Pixel 7 è in anticipo sui tempi: a febbraio erano già in circolazione alcuni rendering e oggi, a poche settimane dall’annuncio ufficiale, un prototipo è stato messo in vendita su Ebay. Così, prima ancora di poter mettere le mani sulla versione ufficiale, che dovrebbe arrivare in autunno insieme ad Android 13, le fotografie allegate all’annuncio ci permettono di vedere un po’ da vicino il nuovo telefono.

Le immagini non fanno altro che confermare quanto già mostrato da Google durante il Google I/O di metà maggio: la caratteristica barra per il comparto fotografico è tornata, con una costruzione in alluminio e alcuni ritagli per gli obiettivi e il flash. E lo chassis del prototipo è in quella colorazione profondamente nera che era stata mostrata dall’azienda all’evento.

Il dispositivo viene mostrato da tutti i lati, ma non mostrano molto di più di quel che si può vedere dai rendering ufficiali di Google. Da una delle foto si legge che il dispositivo ha 128 GB di spazio di archiviazione, suggerendo quindi che Google ancora una volta dovrebbe offrire una variante con questa capacità.

Da uno degli screenshot visibili sullo schermo si legge la sigla GVU6C associata al modello, il che significa che il prototipo in vendita potrebbe essere la versione Pro dei Pixel 7. L’inserzione al momento è chiusa e il telefono è già stato venduto per 450 dollari, circa 420 €: questa è soltanto l’ultima apparizione a sorpresa di una lunga serie che ha avuto inizio coi rendering di febbraio.

Ma anche gli altri dispositivi di Google sono incappati nella stessa “casuale fortuna”: un prototipo di Pixel Watch è stato trovato in un ristorante poco prima dell’annuncio mentre il Pixel 6A era stato menzionato in un libro da colorare a gennaio, mentre qualcuno ha filmato quello che sembrava essere un Pixel 6 Pro poche settimane prima che Google lo lanciasse sul mercato. E potremmo andare avanti ancora.

Per le notizie ufficiali sul Pixel 7 dovremo attendere almeno qualche altro mese. Non sarà in vendita prima di autunno ed è probabile che ci sarà un apposito evento in ottobre. Le foto apparse sull’annuncio di Ebay permettono così di dare uno sguardo ravvicinato al dispositivo prima del lancio…o fino a quando non scapperà fuori qualche altra notizia.

