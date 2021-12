iPad Pro 11″ diventa un (quasi) vero Mac con Logitech Folio Touch in sconto a 129,99

Se Apple Magic Keyboard vi piace ma costa troppo andate su Amazon dove potete comprare ad un prezzo scontato (129,99 € invece di 159,99€) la Logitech Folio Touch per iPad Pro 11″ (tutti gli iPad anche quelli di terza generazione, contrariamente a quel che dice Amazon con un piccolo “caveat”: leggere sotto)

Design e funzioni offerte sono quelle della tastiera di Apple. La struttura della cover avvolge quasi completamente i bordi laterali del tablet Apple: quando è chiusa il panello che ospita la tastiera protegge lo schermo, mentre nella parte posteriore è presente un altro pannello pieghevole che funge sia da protezione del retro del tablet che da sostegno regolabile. Quando l’utente utilizza il tablet può posizionarlo sulle proprie gambe o su un tavolo per lavorare proprio come farebbe con un computer portatile, sfruttando così sia la tastiera retroilluminata, con tasti dedicati al sistema iOS, sia impiegando il trackpad integrato.



Ha tasti dedicati per regolare luminosità, il volume e la riproduzione multimediale, così come uno per tornare alla pagina Home principale. L’alimentazione avviene direttamente tramite la porta Smart Connector di Apple integrata in iPad Pro.

Quando l’utente non deve scrivere ma usa il tablet per disegnare, leggere o vedere video è possibile rimuovere il pannello inferiore che ospita tastiera trackpad per alleggerire il peso complessivo e aumentarne la maneggevolezza complessiva. Lungo il bordo superiore è disponibile anche un vano per ospitare e ricarica la Apple Pencil.

Questa tastiera secondo Amazon funziona solo con gli iPad Pro 11″ di prima e seconda generazione. Ma in realtà funziona perfettamente anche con quelli di terza generazione che processore a parte sono virtualmente identici per dimensioni e forma a quelli precedenti. L’unica nota di cui tenere conto è che gli altoparlanti sono leggermente disassati quindi la tastiera se usata con il nuovo iPad copre una parte dei fori. Va anche segnalato che la tastiera richiede un’applicazione che deve essere scaricata da App Store. Se l’iPad dovesse bloccarsi al primo lancio dell’app, basta toglierlo dalla tastiera e rimetteterlo al suo interno.

La cover con tastiera e trackpad Logitech Folio Touch è una valida concorrente della tastiera Apple ad un prezzo significativamente più basso. Con lo sconto di oggi diventa ancora più interessante

