I braccialetti “anti-5G” venduti online… sono radioattivi

Tra le tante stupidaggini in vendita online per i boccaloni di turno, si trovano braccialetti “anti-5g”. Nel 2020 la vendita di braccialetti di questo tipo, insieme agli immancabili “braccialetti curativi anti Covid-19”, era stata bloccata in Italia dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ma non mancano canali che continuano a giocare con l’ignoranza delle persone e vendere prodotti non solo inutili ma anche dannosi.

È stato recentemente scoperto che collanine e altri accessori che dovrebbero “proteggere” dalle reti 5G sono radioattivi. Lo riferisce la BBC spiegando che l’Autorità olandese per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ANVS) ha messo in guardia gli utenti di dieci prodotti di questo tipo, evidenziando che emanano radiazioni ionizzanti nocive. Le persone sono invitate a non usare questi prodotti, giacché possono a lungo termine causare danni.

Tra i prodotti segnalati come pericolosi ci sono: una “armatura energetica”, una mascherina per dormire, bracciali e collane. Tra i prodotti segnalati come pericolosi c’è anche un braccialetto per bambini, denominato “Magnetix Wellness”.

“Non indossateli, riponeteli in qualche luogo sicuro e attendete le istruzioni per la restituzione”, riferisce l’ANVS. “Il venditore nei Paesi Bassi è a conoscenza che l’ANVS ha indicato che la vendita è proibita e deve immediatamente interromperla, informando gli utenti del problema”. Sul sito dell’ANVS è disponibile una lista completa di tutti i prodotti (con tanto di foto) finora individuati come radioattivi.