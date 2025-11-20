Black Friday, iPad Pro M4 11 pollici 256 GB a solo 829 euro sconto del 27%

In questa giornata di sconti arriva anche uno sconto Amazon su Apple iPad Pro 11″ (M4, 256GB), un prodotto ancora molto attuale ed interessante per chi cerca un tablet potente, professionale, perfetto per lavoro creativo, produttività e intrattenimento. Ora costa solo 892€ invece di 1.219€

Design ultra-sottile e display avanzato

Il nuovo iPad Pro 11″ con chip M4 mantiene un profilo estremamente sottile (solo 5,3 mm) e un peso contenuto, con scocca in alluminio riciclato e cornici ridotte. Il punto di forza è il display Ultra Retina XDR da 11 pollici, con tecnologia tandem OLED che migliora contrasto e luminosità (fino a 1000 nit a schermo intero). Un pannello adatto sia per editing HDR che per contenuti video, con supporto a True Tone, ProMotion e ampia gamma cromatica P3.

Chip M4 e funzionalità per Apple Intelligence

Il passaggio al chip Apple M4 ha introdotto un’architettura CPU a 10 core e una GPU a 10 core con supporto hardware al ray tracing. Include anche un Neural Engine da 38 TOPS, in grado di gestire flussi AI locali. Il dispositivo supporta Apple Pencil Pro, Magic Keyboard e connessioni Thunderbolt.

Apple ha da poco presentato il nuovo iPad Pro con chip M5, che introduce migliorie su rete Wi‑Fi 7, velocità SSD e maggiore RAM nei modelli base. Tuttavia, il modello con chip M4 resta una proposta molto attuale: utilizza lo stesso display Ultra Retina XDR, supporta Apple Intelligence e mantiene piena compatibilità con accessori come Magic Keyboard e Apple Pencil Pro. A fronte di prestazioni ancora elevate, rappresenta una soluzione concreta per chi cerca un iPad Pro di ultima generazione a un prezzo inferiore.

Prestazioni elevate e ampia compatibilità

La porta USB-C con supporto Thunderbolt consente di collegare monitor esterni 6K, dischi SSD e periferiche Pro. La fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo è ora posizionata sul lato orizzontale, più comoda per videochiamate. Presenti Face ID, quattro altoparlanti stereo, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. La versione in offerta dispone di 256GB di spazio di archiviazione, ideale per progetti grafici, montaggi video o app professionali.

Prezzo scontato su Amazon

Il prezzo di listino per Apple iPad Pro 11″ (M4, 256GB) è di 1.219€, ma oggi è disponibile su Amazon a 892€, con uno sconto netto di 327€. Lo sconto rappresenta un bonus davvero importante. Più di 200 euro in meno della versione attuale

