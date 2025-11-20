WhatsApp gestirà due account sullo stesso iPhone

Il sogno di molti utenti, ossia quello di avere due account di WhatsApp sullo stesso iPhone senza dover ricorrere a trucchi, o app secondarie come WhatsApp Business, forse sta per avverarsi: nella beta dell’app per iOS c’è, infatti, una grande novità.

Con l’ultimo aggiornamento per gli sviluppatori, rilasciato tramite il programma TestFlight, WhatsApp beta per iOS (versione 25.34.10.72) sta iniziando a introdurre una delle funzioni più richieste di sempre: il supporto multi-account.

Cos’è la funzione multi account di WhatsApp

Senza troppi giri di parole, questa novità permette di aggiungere e gestire un secondo account WhatsApp direttamente all’interno della stessa app. Non sarà più necessario disconnettersi o riavviare l’applicazione per passare da un profilo all’altro, né ricorrere a stratagemmi come l’installazione di WhatsApp Business.

Secondo quanto riportato, la funzione è attualmente in fase di distribuzione per alcuni beta tester selezionati, ma è previsto che venga estesa a più utenti nelle prossime settimane.

Come funziona?

Chiunque avesse già installato la beta, noterà una nuova sezione chiamata “Elenco account” (che al momento in inglese è Account List) nelle impostazioni, oppure un pulsante dedicato accanto all’icona del codice QR.

Da qui è possibile aggiungere un nuovo account in diversi modi: collegando un numero di telefono mai registrato prima, oppure spostando all’interno dell’app un account già attivo su un altro dispositivo o su WhatsApp Business. Ancora, è possibile collegare un account esistente su un altro telefono tramite scansione del codice QR: in quest’ultimo caso messaggi e impostazioni si sincronizzeranno. Al momento, sembra che il limite sia fissato a due account sulla stessa dell’app.

Non finisce qui, come sottolinea wabetainfo. Uno degli aspetti più interessanti è che ogni account sembra mantenere la propria “indipendenza”. Questo significa si avranno impostazioni separate per cronologia delle chat, notifiche e suoni, opzioni di privacy (come l’ultimo accesso o la conferma di lettura), backup e perfino scelte per il download automatico dei media.

Per cambiare account, ovviamente, non servirà effettuare logout. WhatsApp ha introdotto delle scorciatoie smart. Dal menu “Elenco account” nelle impostazioni sarà sufficiente tenere premuta l’icona “Impostazioni” oppure facendo un doppio tocco sulla tab “Impostazioni” si potrà passare istantaneamente all’altro profilo attivo.

Altre novità dalla beta

Inoltre, WhatsApp ha ottimizzato le notifiche: quando si riceve un messaggio su un account che non si sta usando attivamente, la notifica indicherà chiaramente non solo il mittente, ma anche a quale dei propri account è destinato il messaggio, evitando così una possibile confusione.

Sicurezza e privacy

Per chi tiene alla privacy, c’è una buona notizia: la funzione è pienamente compatibile con App Lock. Se si ha attivo il blocco con Face ID, Touch ID o codice, WhatsApp richiederà l’autenticazione ogni volta che si passerà a un account protetto.

Quando sarà disponibile per tutti?

Il multi utente è attualmente disponibile solo per alcuni utenti che partecipano alla beta su iOS tramite TestFlight. Il rilascio a più utenti sarà certamente graduale, ma dovrebbe essere evidenziato con i prossimi aggiornamenti dell’app.

Ricordiamo che WhatsApp in Europa deve aprire alle chat delle piattaforme concorrenti.