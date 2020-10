iPhone 12 con tacca più stretta, indizio nell’icona sul sito iCloud

Apple sta per presentare quattro nuovi iPhone 12: lo sappiamo da settimane ma adesso c’è una nuova, apparente conferma, dalle icone che l’azienda ha caricato sui propri server in vista dell’evento di stasera. Seppur molto piccole e poco dettagliate, visto che devono semplicemente funzionare appunto come icone per il sito web e per l’app Find My, le immagini non anticipano soltanto il numero dei telefoni – che potrebbero chiamarsi rispettivamente iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini – ma anche qualche dettaglio estetico.

Facendo un raffronto con quelle degli attuali modelli emerge infatti una leggera differenza sulle cornici che, come ripetuto più volte nel corso delle settimane precedenti, dovrebbero tornare piatte come quelle di iPhone 4. Inoltre anche la famosa “tacca”, il rettangolo nero che accoglie i sensori del Face ID, sembra leggermente più stretta. Probabilmente – si dice – cel’avrà soltanto iPhone 12 mini e si tratterà di un depotenziamento del sistema dei sensori piuttosto che un’evoluzione degli stessi. Insomma, per vederla sparire del tutto dovremo aspettare ancora.

Apple ha da poco caricato anche l’icona della Apple TV sotto il nome di “AppleTV11,1”. Alcuni riferimenti di questo modello erano stati già rintracciati all’inizio dell’anno in una delle build di iOS 14. L’attuale Apple TV 4K è identificata internamente col codice “AppleTV6,1” e tra quest’ultima e la nuova icona non sembrano esserci differenze estetiche, il che potrebbe significare che l’aggiornamento in arrivo, da questo punto di vista, non sarà diverso.

Per altro per quanto riguarda Apple TV, nel corso dell’anno sono circolate diverse voci che si contraddicevano l’un l’altra. Sembra che tutti siano d’accordo sul fatto che Apple stia lavorando ad un nuovo modello che presenta un processore migliore e un nuovo telecomando, ma secondo Bloomberg non arriverà prima del prossimo anno.

Per saperne di più non c’è da aspettare ancora molto: l’evento di presentazione dei nuovi iPhone 12 e di tutte le altre novità hardware e software che bollono nella pentola di Apple è fissato per oggi, martedì 13 ottobre, alle ore 19:00. L’appuntamento per seguirla con la trascrizione in italiano in tempo reale qui su Macitynet è alle ore 18:30 alla pagina della diretta.