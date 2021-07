iPhone 13 potrebbe avere il supporto ricarica rapida da 25 W

L’iPhone 13 potrebbe supportare velocità di ricarica più elevate con un adattatore di alimentazione da 25 W, un passo in avanti notevole rispetto all’attuale limitazione dell’iPhone 12, che supporta la ricarica rapida fino a 20 W. Queste le indiscrezioni in merito alla prossima linea di smartphone della Mela, in arrivo per l’ultimo quarto dell’anno.

L’‌iPhone 12‌ supporta la ricarica rapida con un alimentatore da 20 W o superiore; tuttavia, anche se gli utenti utilizzano un adattatore a muro più potente, l’iPhone stesso supporta solo fino a 20 W. Secondo le ultime voci, però, Apple fornirà agli utenti il ​​supporto per la ricarica a 25 W questo autunno e, con esso, rilascerà il proprio adattatore di alimentazione da 25 W come accessorio da acquistare separatamente. L’attuale adattatore di alimentazione da 20 W di Apple viene venduto al dettaglio di 25 euro.

Rispetto a 20 W, 25 W non apporterebbero un cambiamento drastico alle velocità di ricarica o alla tipica ricarica quotidiana per gli utenti. Molti smartphone Android di punta, come il Samsung Galaxy S21, supportano già la ricarica a 25W. Il supporto per le velocità di ricarica più elevate sarà accompagnato da una maggiore capacità della batteria per ciascuno dei modelli ‌iPhone 13‌, che sarà utile sulle varianti di fascia alta, soprattutto per far fronte ai display sempre più avanzati.

Si prevede, a tal proposito, che iPhone 13‌ Pro e ‌iPhone 13‌ Pro Max adottino display LTPO, che non solo sarebbero in grado di fornire agli utenti una migliore esperienza di visualizzazione, con una frequenza di aggiornamento ProMotion a 120Hz, ma potrebbero supportare la funzionalità always on, che da tempo è richiesta dagli utenti iPhone.

Trovate tutto quel che sappiamo su iPhone 13 direttamente a questo indirizzo.