Tutto quello che sappiamo su iPhone 13

Come ogni anno, dopo il lancio di un iPhone non c’è neppure il tempo di goderselo, che già si inizia già a parlare del prossimo, quindi di quello che potremmo immaginare si chiamerà iPhone 13 Anche per inizio 2021, infatti, non mancano già, seppur a parecchi mesi dall’uscita, rumor e indiscrezioni sui prossimi telefoni. In larga parte per ora si tratta di supposizioni basate sulla logica e la storia di Apple, in parte di vere indiscrezioni e in parte di pure invenzioni.

Filtrate queste ultime, molte sembrano essere parecchio verosimili e in quanto tali dare un’idea di quel che sarà iPhone 13. Tra queste, le voci sui display LTPO a 120 Hz su entrambi i modelli Pro, una durata della batteria migliorata grazie a un modem 5G più efficiente, nonché aggiornamenti sostanziali alla fotocamera principale, con un possibile sensore LiDAR su iPhone 13 e iPhone 13 mini più economici.

Quanti iPhone 13

Se fino a qualche anno fa ci si aspettava soltanto due modelli di iPhone, standard e Pro, negli ultimi anni Apple ha dimostrato di voler offrire una proposta molto ampia, che accolga diverse esigenze, e che diversifichi l’offerta dal punto di vista delle funzioni. Anche per il prossimo anno, Apple dovrebbe seguire la stessa line up attuale, con il rilascio di quattro diversi modelli, due standard, che potrebbero essere iPhone 13 mini (successore del 12 mini) e iPhone 13 (che segue iPhone 13) oltre i due Pro, iPhone 13 Pro (che farebbe seguito ad iPhone 12) e iPhone 13 Pro Max (erede di iPhone 2 Pro Max). Intorno a questo assortimento aleggia il dubbio della sorte del mini. Secondo molte fonti le vendite di questo modello sarebbero sotto le speranze di Apple e la cancellazione le fattore di forma per l’anno 2021 potrebbe non essere del tutto esclusa.

Design iPhone 13

Non ci si aspettano per iPhone 13 degli stravolgimenti a livello di design. Un importante novità da questo punto di vista è già avvenuta quest’anno con gli iPhone 12. Non va però escluso che il display possa avere un notch più ridotto e inoltre iPhone 13 perdere tutte le porte. Adesso che Apple ha pianete abbracciato la ricarica wireless, potrebbe essere arrivato il momento di dire addio anche l’ultima porta, la Lightning.

A dire il vero, però, non ci sono indizi e prove concrete di questa scelta che sarebbe davvero radicale. Se da una parte l’eliminazione delle porte agevolerebbe di molto la creazione di un telefono più solido e resistente all’acqua, dall’altra ci si dovrebbe affidare i tutto e per tutto alla ricarica wireless che è ancora ben distante dalla ricarica Lightining e anche USB-C; per non parlare delle prestazioni in fase di sincronizzazione che se avvengono via Lightning sono ancora molto più veloci di quelle via wireless. Più probabile e auspicabile invece è l’arrivo di un notch molto più piccolo.

Notch più piccolo o niente notch?

Per quanto concerne il notch, Apple potrebbe riuscire a ridurne la dimensione combinando l’illuminatore a infrarossi, il sensore e il proiettore di punti attualmente separati, che costituiscono il sistema di sblocco Face ID; tutti questi elementi potrebbero essere accorpati in un unico modulo. Con due sensori in meno, dunque, la tacca frontale sarebbe certamente più stretta.

Ma secondo un rapporto di Bloomberg, Apple sta lavorando per offrire un sensore di impronte digitali sotto display per iPhone 13. Si tratterebbe di un’aggiunta al Face ID.

Cupertino non ha mai rilasciato un iPhone con Face ID e Touch ID insieme, ma l’analista Ming-Chi Kuo afferma anche che Apple stia cercando di aggiungere un sensore di impronte digitali sullo schermo dei suoi dispositivi 2021. Kuo ha osservato che Apple considera entrambe le tecnologie biometriche complementari, con il potenziale per funzionare bene insieme.

L’idea del Face ID e Touch ID insieme potrebbe anche essere dovuta all’attuale emergenza sanitaria, che di fatto impedisce agli utenti di sbloccare il terminale con le mascherine indossate. Del resto, Apple è già intervenuta su questo, aggiornando iOS per adattarsi meglio al volto degli utenti con mascherine protettive.

Un brevetto portato alla luce da AppleInsider nei mesi scorsi, fa luce su come Cupertino potrebbe essere in grado di farcela grazie ad un sofisticato sistema in-display che utilizza una serie di micro lenti per concentrarsi sull’impronta digitale di un soggetto. Teoricamente, ciò migliorerebbe la leggibilità che è tipicamente diminuita dalla traslucenza dello schermo

Non va neppure esclusa a nostro giudizio l’ipotesi che Apple possa introdurre il lettore nel tasto laterale, come già accade in iPad Air.

Dimensioni e batteria

Inoltre, l’iPhone 13 potrebbe essere leggermente più spesso, così da consentire anche una batteria più grande. Più grande in termini di capacità, ma secondo altri rumor più compatte in termini di grandezza. Nel gergo tecnico questa soluzione è indicata come soft board batteries, tecnologia che permette di ridurre gli strati presenti all’interno degli accumulatori, riducendo così l’ingombro finale. La scelta di Apple di implementare negli iPhone 13 batterie di questo tipo può essere sfruttata in due modi diversi: mantenere la capacità attuale, vista negli iPhone 12, riducendo lo spessore dei terminali oppure impiegando lo spazio ricavato per altre componenti. In alternativa il colosso di Cupertino può optare per implementare negli iPhone 13 batterie più potenti con un ingombro identico a quello attuale.



.

Display dell’iPhone 13

Se Apple continuerà a rilasciare quattro diversi modelli di iPhone 13, è facile aspettarsi display da 5,4 pollici, 6,1 pollici e 6,7 pollici, proprio come l’attuale gamma.

Un rapporto di ETNews ha affermato che Apple adotterà una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per iPhone 13 Pro da 6,1 pollici e iPhone 13 Pro Max da 6,7 ​​pollici. Ciò consentirà uno scorrimento più fluido e una migliore qualità nel settore gaming, e nella riproduzione video.

A questo rumor è stato dato seguito da più fonti, alcune delle quali hanno aggiunto che lo schermo di iPhone sarà in grado di adattare la frequenza di aggiornamento, così da ridurla per risparmiare batteria, quando non servirà avere i 120 Hz a disposizione.

Ancora, la natura di un pannello LTPO si tradurrà nella non necessità di componenti aggiuntivi sotto il display per abilitare una frequenza di aggiornamento adattiva: questo potrebbe tradursi in telefoni più sottili, anche se un incremento della batteria potrebbe spingere per l’effetto opposto. Ad ogni modo, il display LTPO potrebbe consentire al terminale di disporre di cornici ancor più sottili di quel che si vedono oggi su iPhone 12.

Specifiche iPhone 13

Dal punto di vista hardware non ci sono state indiscrezioni al momento, ma paradossalmente è il settore in cui è più facile fare previsioni. Questo perché, dal punto di vista della CPU quasi certamente Apple continuerà ad evolvere i propri chip: sulla linea iPhone 13 è facile pensare di trovare il chip A15 Bionic, successore del potente A14 Bionic presente su tutti gli iPhone 12.

Questo nuovo System-on-a-chip (SoC) potrebbe incrementare le prestazioni e l’efficienza complessive. Un aggiornamento più consistente non sembra probabile fino all’iPhone 14, quando Apple potrebbe potenzialmente creare un chip basato su un processore a 4 nanometri. Attualmente, l’A14 Bionic all’interno dell’iPhone 12 è un chip da 5 nm, probabilmente come sarà A15.

Il modem 5G

Tuttavia, l’iPhone 13 potrebbe ottenere una spinta in termini di connettività wireless. La documentazione dell’accordo di Apple con Qualcomm si parlava dell’adozione del modem X60 5G di Qualcomm nei prossimi iPhone; visto che non è arrivato con iPhone 12, lo vedremo probabilmente con iPhone 13. Questa componente è importante perché il modem X60 5nm può integrarsi direttamente nel chipset di un telefono, il che significa un ingombro ridotto e minore consumo della batteria.

Inoltre, le prestazioni del 5G dovrebbero essere migliori, poiché il modem può combinare simultaneamente reti mmWave e sub-6GHz 5G. Inoltre, l’iPhone 13 potrebbe essere dotato di Wi-Fi 6E, una variazione dello standard Wi-Fi 6 che supporterà velocità wireless ancora più elevate.

Tecnologie della scheda madre

Ancora, un rapporto di Digitimes ha suggerito che l’iPhone 13 potrebbe adottare circuiti stampati in polimero a cristalli liquidi per scopi il versante imaging, con conseguente trasmissione dei dati più veloce. L’aggiunta di schede LCP, insieme alla connettività 5G, avrebbe il potenziale per accelerare applicazioni come lo streaming live o la realtà aumentata.

Per quanto riguarda l’archiviazione, facile ipotizzare che i tagli di memoria rimangano invariati, con versioni di 128 GB, 256 GB e 512 GB.

Il raffreddamento a camera di vapore

Ancora, l’analista Ming-Chi Kuo di TF International Securities, in un report inviato recentemente agli investitori ha riferito che iPhone 13 potrebbero migliorare la dissipazione del calore, tramite una camera di vapore. Una “vapor chamber” (VC) è una tecnologia che implica l’evaporazione di un liquido (tipicamente l’acqua) in abbinamento ad un heat pipe (condotto termico) o struttura di ritenzione del calore, con una serpentina che passa attraverso il telaio del dispositivo. Il calore del processore e altri componenti elettronici ad alto carico permette al refrigerante liquido di evaporare a contatto con una superficie calda che, condensandosi successivamente con una superficie fredda, viene trasportato, nuovamente liquido, sulla superficie calda. Il processo di ricircolo di queste tecnologie avviene tipicamente in una camera a vuoto controllata da un sistema di materiale poroso.

Fotocamera iPhone 13

Anche per quel che concerne il reparto fotocamera sembrano esserci indizi precisi. Si parla già del fatto che iPhone 13 Pro e l’iPhone 13 Pro Max offriranno un nuovo obiettivo ultrawide a 6 elementi, con funzionalità di messa a fuoco automatica. Gli attuali modelli di iPhone 12 Pro sfoggiano un obiettivo grandangolare a 5 elementi. Più elementi sono presenti in un obiettivo, ricordiamo, migliore sarà di norma la qualità dell’immagine.

Una voce interessante suggerisce che Apple stia cercando fornitori per una fotocamera con “obiettivo piegato” che migliorerà lo zoom ottico della fotocamera dell’iPhone 13. Il design simile a un periscopio potrebbe tradursi in un teleobiettivo impilato verticalmente, invece che orizzontalmente, il che significa possibilità di aumentare l’ingrandimento ottico senza aumentare le dimensioni del telefono.

In effetti, questo design è comunemente utilizzato da altri produttori di smartphone, quali Samsung e Huawei, per aumentare le proprie capacità di zoom ottico. Quali modelli di iPhone 13, in ogni caso, otterranno lo zoom migliorato non è ancora chiaro.

Vari altri rapporti affermano che anche la fotocamera dell’iPhone 13 riceverà un grande miglioramento hardware. L’analista Ross Young ha previsto, infatti, che il nuovo terminale Apple arriverà con sensori più grandi, per facilitare le foto anche da parte dei principianti.

Sensori più grandi significano pixel più grandi, in grado da assorbire luce, e conseguentemente portare ad una foto di qualità migliore. Sfortunatamente, anche in questo caso non è chiaro quali iPhone 13 riceveranno questi sensori, anche se l’iPhone 12 Pro Max presentava un sensore più grande rispetto agli altri e, probabilmente, così avverrà anche per la serie 13.

Inoltre, Ming-Chi Kuo ha predetto che iPhone 13 Pro e 13 Pro Max includeranno entrambi aperture più ampie sulle loro fotocamere ultra-wide. Kuo ha ipotizzato che entrambi i terminali avranno un’apertura f/1.8, rispetto a f/2.4 dell’iPhone 12. Accoppiato con un obiettivo a sei elementi, ciò significa che più luce entrerà attraverso la fotocamera, migliorando la qualità dell’immagine.

Per quanto concerne la stabilizzazione ottica dell’immagine, il sensore dell’iPhone 12 Pro Max tornerà anche sull’iPhone 13 Pro Max, e anche su iPhone 13 Pro. Il modello attuale effettua 5.000 regolazioni al secondo per mantenere l’obiettivo fermo e un obiettivo stabile significa immagini migliori, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, in un rapporto più recente, Kuo ha affermato che non ci saranno nuovi obiettivi per le fotocamere di iPhone fino al 2022 . Ciò significa che l’iPhone 13 potrebbe non avere alcun nuovo hardware per la fotocamera posteriore.

iPhone pieghevole

Si è tanto parlato di iPhone pieghevole negli anno scorsi, e secondo Bloomberg Apple ha avviato “i primi lavori” su un iPhone con display pieghevole, anche se la società non si è ancora impegnata a rilasciarne uno. In realtà i tempi iniziano ad essere maturi, con i competitor che hanno rilasciato diversi esponenti in questo settore.

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla catena di Apple nel novembre 2020 avrebbe iniziato a inviare iPhone pieghevoli a Foxconn a scopo di test, che prevederebbe la valutazione dell’uso di schermi OLED o micro-LED e l’uso di cuscinetti come componente pieghevole. Si dice che Foxconn sottoporrà a stress test il dispositivo con oltre 100.000 azioni di apertura e chiusura.

Al momento, non sembra che Apple possa rilasciare questo dispositivo già nel corso di quest’anno.

Data uscita iPhone 13

Se Apple deciderà di seguire la classica tabella di lancio per il rilascio di nuovi iPhone, la line up di iPhone 13 vedrà luce sempre nell’ultimo quarto dell’anno, e precisamente nel settembre 2021. Difficile dire se Apple rilascerà i quattro modelli in contemporanea, o come avvenuto nel 2020, posticiperà iPhone 13 Mini e Max ad una data successiva. Sicuramente l’elemento della release potrebbe essere influenzato anche dalle emergenze sanitarie in corso.

Nonostante i ritardi legati al coronavirus che hanno posticipato il lancio di iPhone 12 fino al 13 ottobre, l’analista Apple Ming-Chi Kuo afferma che iPhone 13 dovrebbe tornare a un normale programma di rilascio nel 2021.

Prezzo iPhone 13

Un rapporto dell’analista Ming-Chi Kuo ha affermato che Apple offrirà ancora una volta quattro dimensioni diversi iPhone 13. Ci si aspetta un listino di iPhone 13 identico a quello dell’attuale iPhone 12, con iPhone 13 a partire da 839 euro per il modello mini, 939 per il modello standard, e 1.189 e 1289 per i due modelli di iPhone 13 Pro.

