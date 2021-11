iPhone 13 Pro su Amazon, modelli in rapida spedizione

Gli iPhone 13 Pro stanno arrivando su Amazon. In queste ore il grande rivenditore on line ha aggiunto la disponibilità a uno o due giorni di alcune versioni del più richiesto dei telefoni Apple edizione 2021.

In particolare al momento sono disponibili per una spedizione rapida o comunque prima di Natale questi iPhone 13 Pro.

Di questo iPhone abbiamo parlato molte volte. La più esaustiva ed informativa è stata certamente nel momento in cui abbiamo pubblicato la recensione. Vi consigliamo di leggere il nostro articolo per sapere tutto. In sintesi qui vi diciamo che iPhone 13 Pro è una evoluzione di iPhone 12 Pro (qui la nostra recensione) da cui differisce essenzialmente per il nuovo processore, nuove fotocamere e una superiore autonomia. Amazon presenta iPhone 13 in questo modo.

Display Super Retina XDR da 6,1″ con ProMotion per un’esperienza ancora più fluida e reattiva Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video

Nuovo sistema di fotocamere Pro da 12MP (teleobiettivo, grandangolo e ultra-grandangolo) con scanner LiDAR, zoom ottico 6x (estensione totale), fotografia macro, Stili fotografici, video ProRes, Smart HDR 4, modalità Notte, Apple ProRAW, registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision

Chip A15 Bionic per prestazioni fulminee

Fino a 22 ore di riproduzione video

Robusto design con Ceramic Shield

Resistenza all’acqua di grado IP68, la migliore del settore