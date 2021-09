Come comprare iPhone 13 a rate su Amazon senza interessi nè garanzie

Gli iPhone 13 sono arivati su Apple Store e su Amazon. Come spieghiamo altrove comprare da una parte o dall’altra non fa differenza ma Amazon ha un asso nella manica. L’acquisto a rate senza interessi e senza garanzie.

Non sio tratta di una novità ma resta pur sempre un interessante opzione da prendere in considerazione perchè permette di comprare un prodotto che ha sicuramente un costo non irrilevante senza sborsare tutti i soldi insieme.

Si tratta, lo ricordiamo, di una sorta di finanziamento immediato, dove l’utente pagherà l’oggetto in 5 mesi, senza interessi; in altri termini, se un oggetto costa 500 euro, potrete scegliere di pagarlo in cinque rate da 100 euro. La prima rata verrà addebitata alla spedizione, e poi le successive a 30, 60, 90 e 120 giorni.

Un tale metodo di pagamento presenta degli evidenti vantaggi rispetto ad un finanziamento, perché non è necessario disporre di busta paga, o documento equivalente, né tantomeno dovrete sottostare all’accettazione della pratica di finanziamento dall’istituto finanziario.

Come detto anche iPhone 13 può essere acquistato con questo sistema. Per aderire a questa opportunità basta selezionare il bottone in alto a destra e poi procedere con la selezione delle opzioni di pagamento

In questo modo potrete acquistare iPhone 13 in rate sicuramente più accessibili.Qualche esempio? Eccolo

Allo stesso modo, potete acquistare iPhone 12 Pro a:

Se non vedete l’opzione di acquisto a rate è possibile che il vostro account non sia abilitato a questa opzione. Per maggior informazioni e tutti i dettagli sugli acquisti a rate su Amazon vi invitiamo a leggere questo nostro articolo, scritto al momento del lancio di iPhone 12.

