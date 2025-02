iPhone 16e ordinabile su Amazon, si compra in 5 rate senza interessi o garanzie

iPhone 16e è ordinabile su Amazon, spedito venerdì prossimo

Pubblicità iPhone 16e sarà nei negozio da venerdì prossimo ma su Amazon è possibile preordinarlo già da oggi e mettere così le mani sul nuovo telefono praticamente con gli stessi tempi di un ordine con Apple, anzi con qualche vantaggio in più. Il nuovo modello, lo ricordiamo, è stato presentato mercoledì e ha subito catturato l’attenzione per il favorevole rapporto tra funzioni e prezzo, La quarta generazione del telefono entry level significa in primo luogo l’addio per sempre ad alcune tecnologie ormai obsolete come lo schermo LCD con bordi larghi e TouchID. Il nuovo iPhone SE deriva larga parte del suo design e del suo contenuto tecnico da iPhone 14. Ecco le principali caratteristiche Display a 6,1 pollici a tecnologia OLED

Face ID

Chassis in alluminio

dorso in vetro L’apparato fotografico ha una sola lente (con sensore da 48 megapixel) e non due. In ogni caso è disponibile lo zoom 2X digitale, presumibilmente lo stesso che abbiamo visto operare sugli iPhone da iPhone 15 in su. iPhone 16e registra videon 4K con Dolby Vision fino a 60 fps. L’utente può anche interrompere e far ripartire la registrazione più volte, per una maggiore flessibilità. iPhone 16e può registrare video con audio spaziale, per un’esperienza d’ascolto immersiva quando si usa un paio di AirPods, Apple Vision Pro o un sistema audio surround. C’è anche la funzione Mix audio per modificare il suono nei video e la funzione di riduzione rumore del vento. Amazon offre iPhone allo stesso prezzo di Apple, quindi da 729€ per la versione da 64 GB, 889 euro per la versione da 256Gb e 1109 per la versione da 512 GB. Due colori: bianco e nero. Amazon spedirà iPhone 16e già il prossimo venerdì. Dovrebbe arrivare già il giorno dopo. Amazon consente di rispedire il telefono entro 14 giorni ma anche e soprattutto di pagare in cinque rate senza interessi e garanzie. Se non trovate questa opzione sotto il prezzo, e rispettate le precondizioni di Amazon (tra le altre non avere un altro pagamento a rate in corso), selezionatala direttamente nel carrello, prima dell’ordine finale. Click qui per comprare

