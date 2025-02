Con Ugreen 25098 condividete mouse, tastiera e altre periferiche tra due computer

Pubblicità

Qualsiasi cosa viene collegato allo switch/hub Ugreen 25098 può essere condiviso tra due computer. Questo accessorio di cui vi parliamo oggi è indispensabile per chi vuole al contempo ridurre il numero di periferiche presenti sulla scrivania e al contempo velocizzarne il collegamento tra due computer, anche quando utilizzano sistemi operativi completamente diversi.

Compatibilità

Secondo la scheda tecnica questo switch è altamente compatibile con svariate tipologie di computer, grazie anche alla retrocompatibilità con USB 1.1 e al sistema Plug&Play, che gli permette di funzionare subito e senza bisogno di installare alcun driver. Tra queste segnaliamo:

PC Windows a partire da edizione Vista;

a partire da edizione Vista; Mac ;

; PC Linux che usano Ubuntu;

che usano Ubuntu; ChromeOS.

Come funziona

Di conseguenza collegando ciascuna macchina alle rispettive porte USB-C presenti sul retro dello switch (e alimentando il dispositivo collegandolo ad un caricatore attraverso una terza USB-C di input posta sempre su questo lato) è possibile condividere tra uno e l’altro le quattro porte frontali (tre di tipo USB-A, una di tipo USB-C) semplicemente pigiando un pulsante, che sia quello incassato nello switch stesso oppure il telecomando cablato da collegare eventualmente alla presa frontale miniUSB.

Sulla superficie superiore sono inoltre presenti due LED blu che si accendono alternativamente per indicare visivamente quale dei due computer è attualmente collegato allo switch.

Manca invece una porta HDMI/VGA pertanto, come si legge sulla scheda tecnica, “non supporta il trasferimento di video”.

I vantaggi

Alle tre prese USB-A e alla porta USB-C frontale si può collegare praticamente di tutto, da tastiera e mouse a dischi rigidi e chiavette USB (con scambio dati fino a 5 Gbps), stampanti, webcam e via dicendo, e connetterli in un lampo a una macchina o l’altra pigiando un pulsante.

Questo significa poter condividere tutte queste periferiche riducendo, nel caso di tastiera e mouse, il numero di dispositivi sulla scrivania. Inoltre trattandosi di un collegamento via cavo si evitano tutte quelle problematiche legate alla latenza e alle interferenze Wi-Fi che possono incorrere quando si opta per la connessione senza fili.

Inoltre si evita anche di dover collegare e scollegare continuamente le varie spine tra un computer e l’altro, il che conseguentemente permette di aumentare la durata di vita delle porte e dei connettori delle periferiche stesse.

Dove comprare

Questo prodotto costa 44,99 € e lo potete comprare anche su Amazon.

In confezione insieme allo switch (a proposito: misura 12,5 x 5,5 cm circa) trovate anche il telecomando cablato e due cavetti lunghi 1.5 metri, uno con doppia spina USB-C e uno con spina USB-A da un lato e USB-C dall’altro.

