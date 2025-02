Asus AirVision M1 sostituisce il monitor con gli occhiali

Pubblicità

Meta punta da tempo sugli occhiali per la realtà aumentata, Apple sulla realtà mista con il visore Vision Pro, invece gli occhiali smart Asus AirVision M1 sono in pratica un monitor personale sempre disponibile in punta di naso: un dispositivo super leggero e tascabile, pesa solo 87 grammi, che mette a disposizione dell’utente un mega schermo da 100 pollici oppure configurazioni multi monitor personalizzabili.

Funzionando come un monitor si possono usare con qualsiasi dispositivo dotato di connettore USB-C con supporto all’uscita video: in questo caso è sempre possibile sfruttare un display virtuale di 100 pollici. Questo vale per computer, terminali Android, ma anche iPhone e dispositivi portatili di gioco con uscita video USB-C.

Invece per poter visualizzare le configurazioni multi monitor, gli occhiali smart Asus devono essere connessi a un PC Windows, unica piattaforma per cui è disponibile l’app AirVision. Da qui si possono personalizzare dimensioni e distanza degli schermi e altri parametri ancora, inclusa distanza tra le pupille e il pinning dello schermo.

È possibile visualizzare fino a otto schermi in contemporanea, configurandone dimensioni e rapporto di forma a piacimento fino al formato super ultrawide, selezionando di volta in volta lo schermo su cui avere specifico focus.

Integrano speaker per l’uso senza cuffie e auricolari, mentre nelle bacchette ci sono in controlli per le regolazioni principali. Pur trattandosi di occhiali, vantano una luminosità elevata fino a 1100 nit e una precisione del colore DCI-P3 del 95%, quindi offrono visione di buona qualità in ogni condizione e ambiente, sia per il lavoro che per il divertimento e videogiochi. Per non escludere completamente l’utente dal mondo circostante le lenti hanno una trasparenza del 60%. Invece per immergersi nei contenuti, che sia un film, un gioco oppure per una sessione di lavoro, nella confezione sono inclusi degli aggiuntivi magnetici che oscurano le lenti per una immersione completa.

Gli occhiali smart Asus AirVision sono già disponibili a partire da 699 euro anche da qusta pagina di Amazon.