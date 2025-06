Phone 17 Pro perché hai un auricolare così grande?

iPhone 17 Pro perché hai un auricolare così grande? Per farti sentire meglio, bambina mia. Il classico scambio di battute tra Cappuccetto Rosso e il Lupo potrebbe applicarsi anche ad un ipotetico acquirente di iPhone Pro 17 e il nuovo modello in arrivo in autunno che dovrebbe avere una fessura per l’auricolare di dimensioni maggiorate.

Della novità di cui nulla si è saputo prima, parla su X @duanrui1205, un utente cinese che in passato qualcuna l’ha anche azzeccata.

Detta così potrebbe sembrare una modifica marginale, di fatto un particolare fisico del dispositivo, ma in realtà dietro questo dettaglio si nasconde un lavoro tecnico che può migliorare l’esperienza utente.

Più lungo vuol dire migliore?

Quando si parla di “auricolare” in questo contesto, non si fa riferimento agli AirPods o a dispositivi esterni, ma alla piccola feritoia sopra il display dell’iPhone, quella che si poggia all’orecchio durante una chiamata. L’elemento è quasi invisibile, annegato tra la fine dello schermo e l’inizio del bordo metallico e molti tra noi potrebbero anche non averlo notato.

Secondo le indiscrezioni, Apple starebbe pianificando di allungare fisicamente questa componente, aumentando la superficie disponibile per il passaggio del suono. Il vantaggio sarebbe una maggiore chiarezza audio durante le telefonate, un volume più uniforme e forse una resa migliore anche nella riproduzione stereo che combina l’auricolare frontale con gli altoparlanti inferiori per creare un’esperienza sonora avvolgente.

Come trova lo spazio Apple?

Apple, fosse il rumor confermato, potrebbe avere messo in gioco la tecnologia metalens anche se non è una innovazione che compare direttamente nel rumor. Apple sta infatti lavorando per ridurre la dimensione del sensore Face ID grazie a queste speciali lenti piatte, più compatte e avanzate.

Il risultato sarebbe una Dynamic Island più piccola e quindi uno spazio frontale più ampio del display privo del bordo nero. Con questo spazio recuperato, gli ingegneri possono ripensare la disposizione dei componenti, incluso l’auricolare, senza compromettere il design.

Perché solo i modelli Pro?

Un dettaglio interessante è che questo upgrade riguarderebbe solo iPhone 17 Pro e Pro Max, lasciando fuori gli iPhone 17 e 17 Air. Questo accade perché le innovazioni hardware più complesse e costose, come l’adozione delle metalens, sembrano per ora destinate esclusivamente ai modelli di fascia alta, che fanno da vetrina tecnologica per Apple. In altre parole, non è solo una questione di audio: è una questione di design, di spazio interno e di strategie di differenziazione tra le diverse linee di prodotto.

Le altre novità attese su iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro, come abbiamo già scritto, si differenzierà da iPhone 16 Pro nuovo modulo fotografico completamente ridisegnato: un blocco a tutta larghezza, con design rettangolare e sensori riposizionati per migliorare il bilanciamento.

Non mancheranno poi altre migliorie: si parla di un possibile ritorno all’alluminio per il telaio, l’adozione di una camera a vapore per una dissipazione più efficace, un vetro frontale meno riflettente.

Tutto quello che è emerso finora su iPhone 17 Pro in arrivo a settembre è in questo articolo di macitynet.