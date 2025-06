iOS 26, le quattro novità che cambieranno come usate l’iPhone

La WWDC 2025 è ormai dietro l’angolo e di essa sappiamo quasi tutto. La WWDC, il momento in cui Apple presenta le novità per chi sviluppa software, è stata largamente anticipata nei dettagli da una vera raffica di indiscrezioni, in larga parte frutto delle ricerche e dei reportage di Bloomberg.

Sappiamo che sarà un evento sottotono, un po’ minimalista, e sappiamo anche che l’Intelligenza Artificiale non sarà una vera protagonista, anche se non mancherà di fare la sua apparizione come “special guest star” in annunci specifici. Sappiamo anche per certo, questo anche senza bisogno che ce ne abbia parlato Bloomberg, che il principale degli annunci sarà quello incentrato sui sistemi operativi e in particolare su iOS 26.

Se vi state stupendo del nome pensando di esservi persi sette sistemi operativi (quelli che mancano tra l’attuale iOS 18 e iOS 26), tranquillizzatevi; non avete sbagliato nulla. È Apple che ha intenzione, sempre secondo un’indiscrezione, di far cadere la classica numerazione progressiva seguita per anni.

Niente quindi iOS 19, ma iOS 26, dove gli ultimi due numeri rappresentano l’anno in cui il sistema operativo si evolverà (il 2026 appunto).

Nulla cambia ovviamente per quanto riguarda i contenuti del sistema operativo: iOS 19 e iOS 26 sono lo stesso sistema operativo, e quindi anche le voci e le indiscrezioni restano le stesse.

Nel nuovo iOS ci saranno diverse novità. Alcune non sono ancora note, ma altre sono già state svelate; tra queste elenchiamo le quattro più influenti per l’uso quotidiano.

Interfaccia Solarium

La novità più discussa resta il ripensamento dell’interfaccia di iOS 26, il ben noto progetto Solarium.

Il sistema operativo cambierà con trasparenze, angoli morbidi, barre di navigazione sospese che trasformeranno l’aspetto di iPhone.

Per avere un’idea di ciò di cui si sta parlando, bisogna pensare all’interfaccia di visionOS, il sistema del Vision Pro anche se in realtà il quadro è molto più ricco e sfumato. L’ispirazione sarà quella, ma icone e finestre di dialogo non saranno identiche.

Le icone delle app in iOS 26, ad esempio, non saranno rotonde come quelle di watchOS o di visionOS, ma continueranno a mantenere linee rette, seppur più curvilinee. Ci saranno colori rivisitati, barre superiori ridisegnate con un aspetto più piatto e moderno, ma sempre coerente con lo stile attuale.

Ci sarà abbondanza di elementi riflettenti che reagiscono all’inclinazione del dispositivo, barre fluttuanti e animazioni in stile Dynamic Island.

Solarium non è solo look: Apple mira a introdurre un linguaggio visivo unificato per rafforzare la coerenza funzionale tra iOS, iPadOS e macOS. In pratica, molte delle interazioni e delle logiche d’uso saranno condivise o quantomeno simili, facilitando il passaggio da un dispositivo all’altro e rendendo l’esperienza più omogenea su tutti i fronti.

L’AI in iOS 26, avanti piano

Apple dovrebbe presentare alcune novità legate all’intelligenza artificiale all’interno del nuovo sistema operativo, ma è bene ridimensionare le aspettative. Dopo i passi falsi degli ultimi mesi, con annunci poi mancati, Cupertino sembra intenzionata a muoversi con grande cautela, adottando un approccio che mira alla concretezza

Non è detto, quindi, che assisteremo già al debutto di iOS 26 delle funzioni rivoluzionarie per Siri potenziata da AI; anzi, è più realistico pensare a piccole aggiunte pratiche, mirate e ben integrate, destinate a essere effettivamente disponibili e pianamente utilizzabili.

Tra le ipotesi più concrete c’è l’arrivo di motori AI esterni, come Gemini di Google accanto a ChatGPT, che, come il motore di OpenAI, potrebbe essere richiamato da Siri per rispondere a domande complesse.

Inoltre, per il pubblico degli sviluppatori, Apple dovrebbe offrire nuove API e strumenti per integrare capacità AI nelle app di terze parti. L’idea non è tanto spalancare le porte a esperienze stravolgenti, quanto permettere agli sviluppatori di creare funzioni più personalizzate, basate su modelli e processi già approvati da Apple, mantenendo così qualità, privacy e sicurezza ai livelli che l’azienda pretende.

Ottimizzazione della batteria

Una delle novità più interessanti annunciate riguarda l’introduzione di un sistema AI che analizzerà l’uso del dispositivo per ottimizzare il consumo energetico.

Con iOS 26, il sistema sarà in grado di prevedere le esigenze dell’utente e agire in anticipo, disattivando aggiornamenti in background, riducendo il refresh dello schermo, spegnendo momentaneamente moduli come 5G o Bluetooth o mettendo in pausa attività non prioritarie.

Secondo le anticipazioni, questa nuova gestione intelligente della batteria sarà una delle funzioni etichettate come “Powered by Apple Intelligence”.

Tra le altre funzioni di questa nuova suite AI spicca anche il traduttore simultaneo per AirPods, una modalità interprete pensata per facilitare la comunicazione in tempo reale durante viaggi, incontri internazionali o videoconferenze, sfruttando la combinazione tra hardware (gli AirPods) e software (Apple Intelligence).

Stage Manager per multitasking anche su iPhone

Tra le indiscrezioni più interessanti figura l’arrivo di Stage Manager anche su iPhone.

Dopo il debutto su iPadOS, questa funzione per gestire il multitasking sarebbe pronta a sbarcare in una versione ridotta per gli iPhone con porta USB-C, ovvero dagli iPhone 15 in avanti.

La funzione sarebbe attivabile solo quando il dispositivo è collegato a un display esterno, permettendo di aprire più app contemporaneamente, disporle in finestre mobili e gestire il tutto usando tastiera, mouse o touchpad.

Rimane da capire se anche elementi come il dock fluttuante e le pile di finestre verranno mantenuti nella stessa forma già vista su iPad, oppure se Apple opterà per un’interfaccia semplificata e ottimizzata per lo schermo più piccolo dell’iPhone.

iOS 26, il secondo nome è “piedi di piombo”

Va anche detto che con iOS 26 Apple sembra aver abbracciato una linea di massima prudenza: rimandare ciò che non è perfettamente pronto piuttosto che rischiare un nuovo scivolone, dopo gli errori e i ripensamenti dello scorso anno.

È possibile quindi che Cupertino ci dia soltanto le funzioni che avranno raggiunto uno stato di solidità impeccabile, lasciando al ciclo di aggiornamenti (26.1, 26.2 e così via) o addirittura alla prossima generazione, iOS 27, le novità più ambiziose.

Tra le funzioni che quasi certamente non arriveranno subito, ma che dovrebbero arrivare con iOS 26 nella primavera, c’è Project Mulberry, l’integrazione di AI per il monitoraggio della salute e del benessere, che sarebbe in calendario per la prossima primavera.

Ancora prima, se non addirittura subito, dovremmo vedere gli Shortcuts potenziati dall’AI, con automazioni create interagendo direttamente con Apple Intelligence e non più solo tramite i classici menu.

Tempi incerti invece per LLM Siri, la trasformazione dell’assistente vocale in un sistema conversazionale simile al voice mode di ChatGPT: questo progetto richiede ancora mesi di lavoro intenso nei laboratori Apple.

Infine, Knowledge, il chatbot Apple capace di attingere al web aperto, pensato come concorrente diretto di ChatGPT, sembra ancora molto, molto lontano, frenato dai limiti interni sui dati usati per addestrare i modelli.