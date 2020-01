iPhone 2020 più sottili grazie ai nuovi display LG in esclusiva per Apple

La prossima linea di iPhone monterà dei nuovi display ultra-sottili costruiti da LG in esclusiva per Apple. E’ questo il sunto di quanto si legge su una delle pagine di Elec, giornale tech della Corea del Sud secondo il quale LG starebbe migliorando le proprie strutture di produzione dei pannelli OLED di sesta generazione.

Nello specifico si parla delle linee di produzione E6 a Paju, nella provincia di Gyeonggi, situata poco più a sud rispetto a Seul, che nei prossimi mesi dovrebbero essere potenziate attraverso l’aggiunta di nuove attrezzature che le consentiranno di produrre pannelli con sistema touch integrato e caratterizzati dalla tecnologia LTPO.

Quest’ultima è la stessa tecnologia di schermi OLED a basso consumo che Apple ha impiegato per la prima volta con gli Apple Watch Series 4 del 2018, prodotti appunto in serie nello stabilimento LGD E2 di Paju. Grazie a questo sistema i nuovi schermi saranno più sottili e di conseguenza anche i nuovi iPhone potrebbero beneficiare di un ulteriore assottigliamento di quello che è già un profilo piuttosto ridotto.

Tornando alla catena di fornitura, le linee E6 sono notoriamente utilizzate esclusivamente per la produzione dei display destinati ad Apple, perciò è facile presupporre che questi nuovi schermi saranno destinati alla prossima linea di iPhone prevista per settembre 2020.

Per quanto riguarda le nuove attrezzature, secondo la fonte utilizzerebbero la stessa tecnologia usata da Samsung Display nota come Y-OCTA e che invece LG etichetta con la nomenclatura TOC Cell. Per passare alla tecnologia backplane LTPO di cui sopra, LG ha bisogno di apparecchiature Oxide che entreranno a far parte della strumentazione disponibile nello stabilimento di Paju nella seconda metà del 2020.