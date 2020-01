Tim Cook intasca 11 milioni di dollari

Nel 2019 il CEO di Apple, Tim Cook, ha guadagnato oltre 11 milioni di dollari di salario. È quanto si evince da dati presentati alla SEC (Securities and Exchange Commission), l’ente statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori, in previsione dell’annuale assemblea degli azionisti che si svolgerà a febbraio nello Steve Jobs Theater dell’Apple Park.

I guadagni di Cook derivano dal salario base di 3 milioni di dollari, ai quali bisogna aggiungere 7,7 milioni di dollari in incentivi erogati per le performance del titolo. Cook – riferisce Macrumors – ha ricevuto altri 884.000$ per “altre compensazioni”.

Le “altre compensazioni” includono premi assicurativi, versamenti per il cosiddetto “401k plan” (piano pensionistico supplementare), 457,083 per spese relative alla sicurezza e 315,311 per l’uso di un velivolo privato, sia per viaggi di affari, che per quelli personali.

Cook nel complesso ha guadagnato 4 milioni di dollari in meno rispetto ai 15 milioni di dollari racimolati nel 2018. Il salario riportato in questi dati non include azioni vincolate ricevute nel 2019, incentivi non equity e premi azionari.

Altri dirigenti di Apple hanno ottenuto un salario-base vicino al milione di dollari, con stock e incentivi tra i 20 e i 25 milioni di dollari. Luca Maestri, Kate Adams, and Jeff Williams hanno guadagnato oltre 25 milioni di dollari.

Angela Ahrendts, che ha lasciato l’azienda all’inizio dell’anno, ha guadagnato 22 milioni di dollari; la manager che ha preso il suo posto, Deirdre O’Brien, ha guadagnato 19 milioni di dollari.