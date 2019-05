iPhone 6s Ricondizionato: tecnologia e versatilità, oggi più conveniente che mai. Su TrenDevice in offerta da 129,90€

L’iPhone 6s Ricondizionato è da oggi ancora più conveniente grazie alle offerte che trovate in questi giorni su TrenDevice, disponibile a partire da soli 129,90€. È l’iPhone ideale per fare tutto ciò che desiderate, grazie alla tecnologia e versatilità che non hanno nulla da invidiare agli iPhone più recenti, in grado di rispondere bene alle vostre esigenze, sia per lavoro che per il tempo libero.

L’iPhone 6s sfodera un processore A9 con coprocessore M9 Motion, schermo da 4,7 pollici a 326 ppi e Touch ID. È compatibile con l’Apple Watch e il suo peso è inferiore a 150 grammi. Pieno supporto di iOS 12 e potete installare, senza alcun problema, tutte le principali e più recenti APP. In commercio l’iPhone 6s non è più disponibile nuovo ma, grazie a TrenDevice, potete acquistarlo Ricondizionato, perfettamente funzionante con Garanzia 12 mesi, oggi più conveniente che mai: ad esempio il 16 GB è vendita a partire da soli 129,90€, il 32 GB è in offerta da 159,90€, mentre il 64 GB e 128 GB sono proposti rispettivamente da soli 169,90€ e 209,90€. Vi consigliamo di approfittarne subito perché la promozione è valida solo per i primi 500 pezzi.

L’iPhone 6s è ancora tra i migliori smartphone che potete trovare su TrenDevice, vediamo insieme il perché. Innanzitutto è dotato del Touch ID: si tratta della tecnologia che permette lo sblocco del dispositivo semplicemente appoggiando il dito sul tasto Home. Il sensore riconosce l’impronta, e quindi il legittimo proprietario del dispositivo, sbloccandolo. Schermo Retina HD da 4,7 pollici con 3D Touch e risoluzione a 1334 x 750 pixel a 326 ppi; maneggevole, con un solo dito riuscite a raggiungere con facilità ogni parte della superficie dello schermo.

Fotocamera posteriore da 12 megapixel con zoom digitale 5x, diaframma con apertura ƒ/2.2, Flash True Tone, rilevamento dei volti, modalità scatto in sequenza, obiettivo a 5 elementi, riduzione del rumore e rilevamento volti. L’iPhone 6s registra video 4K a 30 fps; video slow-motion e Time-lapse con stabilizzazione. Ottime prestazioni anche per la batteria: l’autonomia in conversazione è sino a 14 ore su rete 3G. Navigazione internet sino a 10 ore di autonomia su rete 3G e 4G LTE, e sino a 11 ore su rete Wi-Fi. In stand-by si arriva sino a 10 giorni; fino a 50 ore per la riproduzione audio e sino a 11 ore per quella video. Ricordate inoltre che sull’iPhone 6s gira senza alcuna difficoltà iOS 12 e potete installare tutte le principali e più recenti APP.

L’iPhone 6s, così come tutti gli smartphone e tablet in vendita su TrenDevice, sono tutti ricondizionati, perfettamente funzionanti e garantiti 12 mesi. Andate subito su TrenDevice e approfittate degli sconti di questi giorni. La promozione in corso, dedicata all’iPhone 6s, è valida solo per i primi 500 pezzi.

TrenDevice nasce nel 2014 ma è già la soluzione n.1 per la compravendita di smartphone e tablet ricondizionati: oltre 3.900 recensioni certificate ed un indice di soddisfazione della clientela pari al 96%.