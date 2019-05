iPhone 2019, il video concept mostra tutte le novità attese in iPhone 11 e 11 Max

Sebbene manchino ancora diversi mesi all’uscita degli iPhone 2019, sono numerose in rete le anticipazioni apparse nelle settimane scorse su iPhone XI e XI Max, che alcuni indicano anche come iPhone 11 e iPhone 11 Max, in tutti i casi nomi provvisori usati per comodità in attesa di indizi sui possibili nomi ufficiali.

A partire dagli schemi tecnici sono stati realizzati i rendering che mostrano l’aspetto dei dispositivi. Ma se inizialmente si temeva una protuberanza sul retro per le fotocamere sovradimensionata e decisamente poco accattivante, i rendering più recenti invece mostrano una sporgenza realizzata ad arte, perfettamente liscia e integrata nel vetro posteriore, con un design molto più accattivante. Della tripla fotocamera in questa versione più bella abbiamo già riferito in questo articolo, in realtà il filmato completo mostra i nuovi terminali attesi in ogni loro dettagli, video che riportiamo integralmente in questo articolo.

Il video concept prova a immaginare, sulla base di tutte le indicazioni emerse, aspetto e design dei due terminali. Il filmato prende spunto da tutti i rapporti precedenti su iPhone 2019, nessuno dei quali naturalmente è stato mai confermato da Apple. Ad ogni modo, ciò che si riesce ad apprezzare sono dei terminali molto simili agli attuali modelli, con le stesse diagonali da 5,8 e 6,5 pollici.

Il cambiamento più evidente riguarda la fotocamera a tre lenti posta nell’angolo in alto a sinistra sul lato posteriore. Questa nuova configurazione potrebbe offrire le stesse lenti teleobiettivo e grandangolare della serie iPhone XS, ma con un obiettivo grandangolare aggiuntivo con visione ancor più ampia.

Il comparto fotocamere, secondo il filmato, include anche una camera selfie rinnovata, da ben 12 MP. Sulla parte bassa svetta invece la porta USB-C: secondo il concept video Apple abbandonerebbe il connettore proprietario Lightning per abbracciare la tecnologia standard, un po’ come su iPad Pro. Questa forse è l’unica differenza rispetto alle anticipazioni più recenti che, almeno per il momento, indicano il mantenimento del connettore Lightning ma includendo nella confezione un alimentatore USB-C più potente da 18W e anche un cavo da USB-C a Lightning.

Il video non si concentra sul software, anche se i modelli mostrati hanno il display acceso e mostrano un menu scuro, probabilmente un richiamo al fatto che iOS 13 dovrebbe proporre la modalità dark mode, tanto attesa da tutta l’utenza, che potrebbe maggiormente essere sfruttata sui display OLED.