Il momento di comprare iPhone Air, sconto di quasi il 30% su eBay, solo 889 €

Se siete affascinati da iPhone Air ma avete esitato per il poco favorevole rapporto tra funzioni e prezzo, c’è una grande occasione: il supersottile si compra in sconto su ebay a solo 889 euro, quasi il 30% meno del prezzo di listino.

Macitynet vi ha dato tutte le caratteristiche e il suo giudizio sul nuovo modello edizione 2025 che fonda tutta la sua identità sullo spessore ridottissimo, il più ridotto della storia degli iPhone.

Con appena 5,6 mm di spessore, iPhone Air è lo smartphone Apple più sottile di sempre, ma anche tra i più resistenti. La scocca in titanio ultraleggero garantisce una solidità eccezionale, mentre il nuovo Ceramic Shield 2 nella parte frontale è tre volte più resistente ai graffi rispetto ai modelli precedenti. Il retro è anch’esso protetto con tecnologia Ceramic Shield, rendendo il dispositivo quattro volte più resistente agli urti.

Prezzo ridotto e risparmio significativo

Macitynet nella sua recensione aveva concentrato le sue critiche essenzialmente sul prezzo. Il design è certamente accattivante e tutto quel che Apple ha messo nel dispositivo lo rendono molto interessante per chi certa un telefono il più sottile possibile e molto elegante, ma a 1239 euro si trova certamente di meglio

Molto diverso è il discorso se il prezzo scende di 340 euro e lo pagate 899 euro. Costa molto meno di un iPhone 17 e poco di più di un iPhone 16e che offre molto di meno.

Per avere questo prezzo comprate da Live Your Phone, un vendite eBay molto affidabile, e applicate nel carrello il codice PSPROTT25.