WhatsApp, se attivi la modalità incognito metti al sicuro le chat: nessuno potrà accedere, nemmeno l’AI

WhatsApp introduce la modalità “In incognito”: la nuova funzione che ti permette di proteggere le tue chat come mai prima d’ora.

Da un po’ di tempo WhatsApp non smette di stupire con aggiornamenti che puntano sempre più sulla privacy. Eppure, questa volta, la novità che si sta affacciando all’orizzonte sembra andare oltre le classiche impostazioni di sicurezza.

Non si tratta semplicemente di un nuovo modo per nascondere l’ultimo accesso o per evitare di far leggere le spunte blu.

Nuova funzione WhatsApp

C’è qualcosa di più profondo dietro la nuova funzionalità in arrivo, qualcosa che tocca il cuore stesso del modo in cui interagiamo con l’intelligenza artificiale integrata nella piattaforma.

Infatti, WhatsApp sta testando una funzione chiamata “Modalità In incognito”, destinata a rivoluzionare il modo in cui gli utenti conversano con Meta AI, l’assistente virtuale integrato nell’app. In sostanza, questa modalità consentirà di avviare chat completamente temporanee, senza lasciare tracce una volta chiuse.

Tutti i messaggi scambiati all’interno di queste sessioni verranno eliminati al termine della conversazione, garantendo un livello di riservatezza totale. Una sorta di finestra privata dove poter parlare liberamente con l’intelligenza artificiale, senza timore che le informazioni condivise restino da qualche parte nei server o vengano usate per fini di personalizzazione.

Attualmente, infatti, quando un utente interagisce con Meta AI, i dettagli forniti vengono memorizzati nella “memoria” del chatbot. Questo permette all’assistente di adattarsi nel tempo, ricordando preferenze e contesto per offrire risposte più mirate. Però, non tutti si sentono a proprio agio nel sapere che le proprie interazioni vengono archiviate, anche se in modo sicuro.

Da qui nasce l’idea della modalità “In incognito”: offrire la possibilità di scegliere quando mantenere la continuità e quando, invece, parlare con l’AI in totale anonimato.

La funzione è attualmente in fase di sviluppo e, per ora, è disponibile soltanto per i beta tester che utilizzano la versione di WhatsApp Beta per Android 2.25.28.1. In questa release, gli sviluppatori hanno introdotto strumenti pensati per rendere l’esperienza con Meta AI più consapevole e sicura. Attivare la modalità sarà facilissimo: direttamente dall’interfaccia della chat, con un semplice tocco, si potrà entrare in una sessione privata “a tempo”, dove ogni messaggio svanirà una volta terminato il dialogo.

Non è ancora chiaro quando la funzione verrà resa disponibile anche per tutti gli utenti della versione stabile di WhatsApp, ma senza ombra di dubbio si tratta di un passo importante nella direzione di una maggiore tutela della privacy. In un’epoca in cui i confini tra intelligenza artificiale e vita quotidiana diventano sempre più sfumati, la possibilità di interagire in modo “in incognito” rappresenta una scelta di libertà. E se fino a oggi WhatsApp era sinonimo di messaggistica istantanea, presto potrebbe diventare anche il luogo dove la riservatezza incontra la tecnologia più avanzata.