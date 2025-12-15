L’iPhone XX sarà tutto schermo, un problema che LG vuole risolvere

Per l’iPhone più rivoluzionario dal lancio di iPhone X, Apple conta su LG. Sarà l’azienda coreana a quanto pare il principale o forse l’unico fornito della componente più distintiva di quel modello, iPhone XX: lo schermo. Il display infatti sarà fondato su tecnoligie innovative che permetteranno di presentare la parte frontale totalmente priva di ogni tipo di interruzione visiva.

L’obiettivo di Apple per il 2027

Per toccare questo traguardo, l’iPhone dovà essere completamente privo di cornici, basato su un pannello OLED capace di piegarsi su tutti e quattro i lati. Non un semplice schermo edge to edge come quelli attuali, ma una soluzione che eliminerebbe visivamente qualsiasi bordo frontale, dando l’idea di un unico blocco di vetro.

Dal punto di vista tecnologico, l’iPhone senza cornici immaginato da Apple è tutt’altro che semplice da realizzare. Per arrivare a un vero full screen servono diversi elementi complessi da far convivere: la piegatura interna della circuiteria del pannello nelle aree tradizionalmente occupate dai bordi, una versione ancora più sottile della TFE che protegge l’OLED da umidità e ossigeno, e l’integrazione di Face ID e fotocamera sotto il display, così da eliminare qualsiasi interruzione visiva come notch o Dynamic Island.

LG Display accelera, Samsung resta prudente

Secondo le stesse fonti, Apple avrebbe chiesto a Samsung Display e LG Display di lavorare su questo tipo di schermo già nel 2023. I problemi legati alla resa produttiva e all’affidabilità avrebbero però spinto a rinviare l’introduzione della tecnologia. Un rinvio che porta direttamente al 2027, anno del ventesimo anniversario del primo iPhone.

Secondo il sito coreano DealSite al momento solo LG Display avrebbe accettato la sfida e già avviato i preparativi per la produzione, arrivando a valutare ordini di nuovi macchinari necessari a sostenere la complessità del progetto. Samsung Display, un fornitore abituale di Apple, al contrario, starebbe mantenendo un profilo molto più cauto.

Alla base di questa prudenza ci sarebbe una diversa scala di priorità. Samsung Display dovrebbe infatti concentrare le proprie risorse sul primo iPhone pieghevole, atteso già dal prossimo anno, per il quale si parla di una fornitura iniziale esclusiva. Le stime di settore indicano volumi compresi tra i 3 e i 5 milioni di unità, numeri che richiedono un impegno produttivo rilevante.