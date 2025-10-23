Apple per il ventesimo anniversario farà la festa ad iPhone 19

L’iPhone 19 non ci sarà e non perchè Apple si prenderà un anno sabbatico, ma perchè il marketing prenderà il sopravvento nell’anno del ventesimo anniversario del lancio dello smartphone della Mela.

La notizia arriva da Omdia società di analisi intervenuta durante una conferneza a Seoul, dove Huh Moo-Yeol, il suo senior research director di Omdia, ha detto cose già note (la spacchettizzazione degli iPhone determinerà il lancio degli iPhone 18 Pro in autunno 2026 e degli 18e e 18 in primavera 2026) e altre non conosciute anche se immaginabili: la decisione di saltare il numero 19, appunto

Un precedente che racconta la filosofia Apple

Secondo l’analista il passaggio da iPhone 18 Pro ad iPhone 10 Pro, sarebbe già parte della strategia interna di Cupertino per allineare la numerazione al ventennale del dispositivo che ha cambiato la storia del telefono moderno, decisione che non suona incredibile.

Già 2017, in occasione del decimo anniversario, introdusse l’iPhone X, con il numero romano che richiamava la cifra 10 e non presentò nessun iPhone 9, un modo di sottolineare l’importanza della ricorrenza.

Allo stesso modo, il 2027 potrebbe diventare l’anno dell’iPhone 20 (ma potrebbe anche essere iPhone XX), un modo per ribadire la continuità di un marchio che da due decenni definisce l’identità stessa del mercato mobile.

Al di là del simbolismo, il salto numerico permetterebbe anche ad Apple di lanciare un messaggi sul nuovo ciclo di prodotti inaugurato con i modelli pieghevoli che arriveanno assieme ai Pro .

L’iPhone dei 20 anni come punto di svolta

Sappiamo anche che per il ventennale dell’iPhone rappresenta un’occasione troppo importante per non essere celebrata anche tecnicamente.

Apple potrebbe approfittarne per introdurre un design totalmente nuovo: display senza cornici visibili, fotocamera frontale e Face ID integrati sotto il pannello, cornici curve su tutti i lati e una scocca in vetro unico.

Diverse fonti parlano da mesi di un “lastra di vetro” come visione a lungo termine della divisione industrial design di Cupertino connessa anche ad Liquid Glass di iOS 26.

In parallelo, l’iPhone pieghevole dovrebbe entrare nella sua seconda generazione, con un form factor più maturo e integrato nella gamma principale, ammesso che Apple risolva alcuni dei problemi che sembrano in questo momento rallentare lo sviluppo del dispositivo.