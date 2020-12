iRobot Roomba 605, robot per la casa in sconto: solo 179,99€ invece che 270€

Se vi serve un robot aspirapolvere per la casa, andate subito su Amazon. L’iRobot Roomba 605 è in sconto costa solo 179,99 euro, il più basso degli ultimi anni.

Stiamo parlando di un accessorio interessante che unisce funzionalità e praticità. Svolge tutte le azioni principali; ha un programma a 3 fasi con il quale raccoglie di tutto, dalla polvere più sottile ai detriti più grandi, fino ai capelli e ai peli degli animali domestici. La testina di pulizia a regolazione automatica mantiene le doppie spazzole a diretto contatto con pavimenti e tappeti, per una pulizia più efficace. I sensori Dirt Detect riconoscono le aree di pavimento a più alta concentrazione di sporco ordinando al robot di pulirle più accuratamente. Ottimizzato per rimuovere peli e capelli, grazie anche alle spazzole centrali contro-rotanti, anti-groviglio di seconda generazione, il robot raccoglie lo sporco con più efficienza, distribuendolo dentro il cassetto in modo più omogeneo. Sarà quindi necessario svuotare quest’ultimo con minore frequenza. Ed essere il meno possibile a contatto con la polvere, è un aspetto di fondamentale importanza, soprattutto per i soggetti allergici.

Grazie alla tecnologia “Wall Following”, il Roomba 605 è in grado di riconoscere le pareti, affiancarsi dolcemente e seguirle a filo per tutta la loro lunghezza, pulendo perfettamente, grazie alla spazzola laterale, i punti dove si concentra maggiormente lo sporco. L’ammortizzatore frontale gommato, permette a Roomba di appoggiarsi delicatamente agli ostacoli senza rovinarli, e il sistema “Soft-Touch” ne rallenta la velocità in vicinanza degli stessi.

In funzione degli ostacoli che incontra lungo il suo percorso, 40comportamenti differenti per 67 volte al secondo. Con una simile intelligenza artificiale, chiamata iAdapt, gli spostamenti del robot aspirapolvere non sono mai casuali ma volti a coprire ogni punto del pavimento. La tecnologia Wall Following consente inoltre al robot Roomba 605 di riconoscere le pareti e di percorrerle a diretto contatto, per pulire accuratamente alla base del battiscopa.

Questo comodo accessorio per la casa costa sul mercato 250 euro ma in sconto lo pagate solo 180 euro; è il prezzo più basso di sempre.