Samsung Galaxy Buds Pro avranno audio spaziale come AirPods Pro e Max

Apple ha introdotto la riproduzione audio spaziale prima in AirPods Pro tramite aggiornamento software e poi l’ha inclusa fin dal lancio nelle nuove super cuffie AirPods Max: questa funzione è già offerta da tempo da diversi costruttori per alcuni modelli di auricolari e cuffie, ed ora anche Samsung sta lavorando per implementarla in Galaxy Buds Pro.

Il nome è provvisorio, non ufficiale e potrebbe cambiare al lancio: l’arrivo è atteso in contemporanea con la gamma Galaxy S21 all’inizio del prossimo anno, che secondo alcune anticipazioni potrebbe avvenire con una presentazione il 14 gennaio. I lavori in corso per l’audio spaziale in Galaxy Buds Pro emergono da alcune schermate e indizi scoperti in una nuova versione dell’app di gestione Galaxy Buds app.

In una delle schermate che riportiamo in questo articolo si fa riferimento al 3D audio per i video, mentre la descrizione riporta «Ascolta un suono vivido e coinvolgente proveniente da tutte le direzioni, così ti sentirai come se fossi nella scena quando guardi i video», che combacia alla perfezione con audio spaziale. Sempre secondo gli indizi scoperti da 9to5Google sembra che il costruttore implementerà anche le funzioni di rilevamento della testa e della posizione dell’utente.

Questa funzione potrà essere utilizzata dagli utenti con smartphone Samsung che funziona con Android 11 o successivi. Infine, sempre dalle schermate, sembra che ci sarà anche il rilevamento della voce: quando l’utente parla gli auricolari rilevano la voce tramite i microfoni e abbassano il volume della riproduzione audio.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Samsung sono disponibili da questa pagina, mentre in questa sezione del nostro sito trovate tutti gli articoli dedicati all’universo Android. Per chi invece è interessato agli iPhone 12 tutto quello che c’è da da sapere è riassunto qui. Sulle pagine di macitynet trovate anche le recensioni di iPhone 12 Pro, iPhone 12, 12 mini e anche 12 Pro Max.