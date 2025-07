Sconto su irrigatore orale Panasonic con ultrasuoni, solo 81,99 euro

Pubblicità Igiene orale con tecnologia ad ultrasuoni. È questo quel che vi permette di fare il Panasonic Serie 800, un dispositivo da tenere sempre in casa per migliorare la pulizia dei denti accanto al classico spazzolamento con il dentifricio e che oggi su Amazon pagate 81,99€ invece di 129,99€ Il Panasonic Serie 800 introduce una tecnologia avanzata per la pulizia interdentale e il benessere gengivale. Compatto e pratico da usare, integra al classico sistema di getto d’acqua anche gli ultrasuoni per migliorare la forza e la penetrazione del getto idrico. Secondo test di laboratorio l’irrigatore Panasonic è in grado di rimuovere fino al 99,9% della placca anche nelle zone interdentali più strette. Inoltre, uno studio SGS proderm (2023) ha dimostrato che, dopo una sola settimana di utilizzo quotidiano, le gengive risultano fino a due volte più sane rispetto all’uso del filo interdentale. L’apparecchio è dotato di 5 livelli di pressione, regolabili con un solo pulsante, e conserva l’impostazione preferita tra una sessione e l’altra. Il serbatoio integrato da 200 ml garantisce circa 60 secondi di utilizzo alla massima intensità. Il sistema di ricarica rapida via USB-C consente una carica completa in un’ora, offrendo fino a 10 minuti di autonomia complessiva, sufficiente per diversi utilizzi prima della ricarica successiva. Nella confezione sono inclusi due ugelli intercambiabili: uno ortodontico, utile per la pulizia attorno a bracket e fili, e uno ultrasonico, pensato per un risciacquo rapido e uniforme. L’ergonomia dell’impugnatura e la compattezza della struttura ne facilitano l’uso quotidiano anche in ambienti con poco spazio, come bagni piccoli e il trasporto valigie da viaggio. L’irrigatore di Panasonic ha un prezzo consigliato di 129,99 euro, ma grazie aall’offerta su Amazon lo pagate solo 81,99€ pochissimi per accedere a una tecnologia di igiene orale avanzata, utile sia in ambito domestico sia per chi è in trattamento ortodontico o ha specifiche esigenze gengivali. Sto caricando altre schede...

