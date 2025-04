Questo sito vuole usare la tua posizione, come impedire il popup su iPhone, iPad e Mac

Pubblicità

Quando aprite Safari per navigare in rete, può capitare che un sito vi chieda di poter accedere al GPS per potervi fornire risultati pertinenti in base alla vostra posizione geografica.

Questi avvisi sono importanti perché vi permettono di decidere se consentire o bloccare l’accesso a quel determinato sito web, ma alla lunga possono risultare invadenti e fastidiosi.

Pensiamo a tutte quelle persone che, indipendentemente dal sito visitato, non intendono consentire mai l’accesso al localizzatore per questioni di privacy o per semplice scelta personale. Se siete tra questi allora siete nel posto giusto, questo articolo si rivolge proprio a voi: sappiate che esistono diversi modi per regolare questa funzione.

Ci sono tre modi che rispondono a questa richiesta: si può impedire a un sito di accedere alla posizione una sola volta, per tutta la giornata oppure per sempre. Vediamoli insieme.

Una volta soltanto

Quando compare il popup, semplicemente cliccate su Non consentire.

In questo modo il sito web non tenterà più di accedere al GPS fin tanto che non aggiornerete la pagina oppure non inizierete una nuova sessione di navigazione.

Per tutto il giorno

Se invece non volete che quel sito continui a chiedervelo per il resto della giornata, spuntate la casella Ricorda la mia decisione per un giorno.

Attenzione però: questa opzione è disponibile solo su Safari per Mac.

Per sempre

Ci sono siti in cui l’accesso alla posizione risulta del tutto inutile. Non ci riferiamo a quelli che ad esempio permettono di inserire manualmente la città per elencare i servizi associati nelle vicinanze, ma soprattutto a quelli che semplicemente la usano per fini statistici o per servire pubblicità locali.

Dopo aver cliccato su Non consentire, andate nelle Impostazioni per impedire future richieste.

su iPhone e iPad: andare in Impostazioni > App > Safari > Posizione per impedire a un sito di utilizzare la posizione;

su Mac: avviato Safari, accedete al pannello delle Preferenze > Siti Web , selezionate Posizione dalla barra laterale e dal menu multi-opzione anziché Chiedi impostate alla voce Rifiuta per quel particolare sito web.

Anche in questo caso ci sono tre modi per ottenere lo stesso risultato: potete configurare Safari per fare in modo che non vi chieda più di accedere alla posizione oppure per impedirgli di utilizzarla del tutto. In alternativa potete disattivare i servizi di localizzazione sul dispositivo (ma non ve lo consigliamo; nel paragrafo dedicato vi spieghiamo il perché).

C’è un interruttore generale per farlo. Sia su iPhone/iPad che su Mac.

su iPhone e iPad: basta andare su Impostazioni > App > Safari > Posizione e spostare la spunta in Chiedi sulla voce Non consentire .

su Mac: sempre in Safari > Preferenze > Siti web > Posizione , selezionando l’opzione Rifiuta nell’angolo in basso a destra alla voce Quando visito altri siti web .

Come impedire l’accesso al GPS a Safari

Questa opzione può far comodo se si utilizza Safari come browser secondario e quindi non ci si affida ad esso per Google Maps, per consultare le previsioni Meteo o per accedere alle altre funzioni rese disponibili dai siti web tramite la consultazione della localizzazione.

su iPhone e iPad: andare su Impostazioni > Privacy e sicurezza > Localizzazione > Siti web di Safari e spostare la spunta su Mai ;

su Mac: andare su Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Privacy > Servizi di localizzazione e togliete la spunta su Safari .

Come disattivare la localizzazione a livello di sistema

Per completezza va detto che esiste anche una terza possibilità, quella che prevede la disabilitazione di tutti i servizi di localizzazione presenti sul dispositivo. È quella che poco più su vi sconsigliavamo perché influisce su tutte le applicazioni che usano il GPS come ad esempio le mappe.

Soprattutto, impedisce anche il funzionamento della funzione Trova il mio e quindi, di conseguenza, ogni possibilità di localizzare quel dispositivo in caso di furto o smarrimento.

Se avete valutato le conseguenze e volete comunque procedere attraverso questa più drastica soluzione, allora fate così:

su iPhone e iPad: andare su Impostazioni > Privacy e sicurezza > Localizzazione e spegnere l’omonimo interruttore, confermando la scelta cliccando sul pulsante rosso Disattiva ;

su Mac: andare su Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Privacy > Servizi di localizzazione quindi sbloccare temporaneamente il lucchetto in basso a sinistra inserendo la password di amministratore, quindi togliere la spunta su Abilita "Servizi di localizzazione" e completare la modifica anche qui cliccando sul pulsante Disattiva , quindi bloccare di nuovo il lucchetto.

Considerazioni finali

Tenete comunque presente che se bloccate la comparsa del popup attraverso una delle opzioni citate in questo articolo, cancellando le preferenze di Safari verranno dimenticate anche le vostre configurazioni, quindi dovrete applicarle di nuovo.

Soprattutto non dimenticate che anche disattivando la localizzazione, i siti web ma anche i dispositivi stessi possono comunque individuare la vostra posizione usando il Wi-Fi, l’indirizzo IP, il segnale emesso dalla rete cellulare e il modulo GPS.

