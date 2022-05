Iscooter IX5, il monopattino elettrico per i fuoristrada

C’è il monopattino elettrico anche per chi vive in campagna: si chiama Iscooter IX5 e si differenzia da quelli tradizionali per una serie di caratteristiche e accorgimenti che consentono di usarlo in sicurezza anche fuori strada. Al momento si può comprare in offerta al 38%.

Una delle più importanti differenze è nel sellino, che permette di usarlo in maniera nettamente diversa: anziché cavalcarlo in piedi, ci si può sedere comodamente e guidare questo veicolo elettrico per le strade anche per lunghi tragitti, senza affaticare le gambe e beneficiando di un maggiore confort.

Presenta inoltre 6 ammortizzatori, due sul posteriore e quattro sull’anteriore (due per lato), offrendo così un ottimo assorbimento delle vibrazioni. Questo è molto importante proprio perché il suo ambiente principale non è l’asfalto: monta infatti due ruote da 10 pollici, quindi un po’ più grandi delle solite da 8 pollici, con pneumatico dentellato, che offre una migliore aderenza su terriccio, ghiaia e altri terreni dissestati.

Ci sono due ampi parafanghi a proteggere il pilota da fango e pozzanghere e due freni a disco per garantire una frenata forte e precisa. E’ inoltre dotato di luce LED sia davanti che dietro ed è certificato IP54, quindi si può usare anche sotto la pioggia. La struttura è realizzata in lega di alluminio, sicché tutto il veicolo arriva a pesare solo 23,5 chilogrammi: inoltre, essendo ripiegabile, si può infilare facilmente anche nel bagagliaio dell’auto.

Questo veicolo, che viene classificato come electric scooter, può andare davvero forte: la scheda tecnica parla di 45 chilometri orari raggiungibili grazie al motore da 600 Watt, quindi ben al di sopra dei 25 chilometri orari disposti per legge in Italia per quanto concerne biciclette e monopattini elettrici.

L’autonomia della batteria, che si ricarica completamente in circa 4-6 ore, è di 40 chilometri con una sola carica, e il peso massimo supportato è di 150 chilogrammi. Per finire, il sellino è regolabile in altezza, c’è uno schermo LCD sul manubrio per leggere i dati più importanti e per l’accensione è necessario utilizzare la chiave, che ne rende così più difficoltoso il furto.

Chi intende acquistare Iscooter IX5 al momento come dicevamo può approfittare di una promozione che permette di comprarlo in sconto: anziché 1.177,82 euro si può comprare per 733,58 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.