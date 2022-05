Apple domina gli smartwatch ma Garmin vince nei top

Non sorprende che Apple rimanga il leader del mercato degli smartwatch con un margine considerevole sui concorrenti, ma quel che sorprende è che Apple Watch non detenga più la quota principale nel settore premium, primato invece conquistato da Garmin.

Secondo gli ultimi dati rilevati da Counterpoint Research le spedizioni degli indossabili sono cresciute significativamente su base annua, nonostante le sfide della catena di approvvigionamento e le preoccupazioni per i timori di inflazione che frenano la domanda di elettronica di consumo.

Il mercato globale degli smartwatch ha registrato un più 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, nonostante le preoccupazioni per il rallentamento economico e l’inflazione. Da notare che tale crescita è rilevata in gran parte delle regioni del mondo, ad eccezione dell’Europa, che ha invece registrato spedizioni piatte, molto probabilmente a causa dell’invasione russa dell’Ucraina.

Secondo il rapporto, Apple Watch ha mantenuto il suo dominio sul mercato, con una quota del 36,1%, più del triplo di quella del secondo classificato Samsung, che si ferma al 10,1%. Counterpoint si aspetta che questa tendenza continui, ricordando che Apple ha mantenuto un solido vantaggio ed è aumentata del 14% su base annua nel primo trimestre del 2022.

Apple normalmente domina il segmento premium in ciascuna delle sue categorie di prodotti, ma questo non è vero se si guarda al settore degli smartwatch. Ed infatti, lo scettro in questo segmento spetta a Garmin, che ottiene la quota maggiore del mercato per i dispositivi sopra i 500 dollari, motivo per cui è quinto nella quota di mercato, ma terzo nelle entrate.

Gli smartwatch dell’azienda sono la prima scelta per i consumatori che praticano escursionismo e campeggio, per via di design robusti, mappature toponomastiche e ricarica solare che può prolungare la durata della batteria fino a 56 giorni.

Per quanto concerne gli altri marchi, Samsung ha aumentato la propria quota di mercato dal 7,8% nel primo trimestre 2021 al 10,1% nello stesso trimestre di quest’anno. Gran parte di questa crescita è stata attribuita alla popolarità della serie Galaxy Watch 4, specialmente nella regione Asia-Pacifico.

Xiaomi ha registrato la sua prima presenza nella Top 4 con una crescita del 69% su base annua e Fitbit ha visto la sua quota di mercato ridursi per non aver lanciato nuovi modelli dopo la sua acquisizione da parte di Google.

Per tutto quello che è emerso finora sul prossimo Apple Watch 8 rimandiamo a questo articolo di macitynet.