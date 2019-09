Jabra Elite 75t, a IFA 2019 gli auricolari wireless di quarta generazione per lo sport

Alla IFA 2019 è presente anche Jabra con Elite 75t, gli auricolari wireless di nuova generazione che presentano le stesse caratteristiche in termini di chiamate e fruizione della musica degli Elite 65t, ma con l’aggiunta di una maggiore durata della batteria e una vestibilità più comoda e sicura grazie a dimensioni ridotte.

Questi nuovi auricolari sfruttano la piattaforma a basso consumo e la tecnologia di connettività della consociata GN Hearing e il know-how di miniaturizzazione sviluppato da quattro generazioni di prodotti wireless Elite.

Sono specificamente progettati per offrire un maggiore comfort grazie alla nuova forma e le dimensioni, ridotte del 20%, promettono una migliore vestibilità per far sì che restino saldamente posizionati indipendentemente dall’attività che viene svolta.

Per riuscire in questo obiettivo, Jabra ha sviluppato un modello di simulazione di comfort e vestibilità basato sui risultati di centinaia di scansioni dell’apparato uditivo e li ha combinati con le esigenze e le preferenze fornite dagli utenti nel corso degli anni, determinando così la forma e le dimensioni tridimensionali che meglio si adattano alle loro orecchie.

Come dicevamo l’altra novità riguarda l’autonomia: i nuovi Jabra Elite 75t offrono fino a 28 ore di durata della batteria con la custodia di ricarica e 7,5 ore senza (a proposito, l’uso della custodia è stato reso più fluido e agile grazie all’impiego di magneti). Per ripristinare l’energia della custodia c’è una presa USB-C con ricarica rapida mentre una variante con ricarica wireless – spiega un portavoce – verrà introdotta sul mercato in un secondo momento.

Inoltre la tecnologia a 4 microfoni è stata ulteriormente migliorata con gli ultimi algoritmi di riduzione del rumore e del vento configurati da Jabra, migliorando la comunicazione anche in ambienti affollati come la strada o la metropolitana.

Qui sotto vediamo alcune immagini scattate allo stand Jabra con un confronto diretto con il modello 65t, dettagli e accessori.

Gli auricolari Jabra Elite 75t integrano poi un chip Bluetooth 5.0 e possono essere utilizzati per chiacchierare con Siri, Alexa e Assistente Google tramite l’App Jabra Sound + attraverso la quale si può perfino personalizzare il proprio profilo musicale con l’equalizzatore, ridurre la quantità di rumore nelle vicinanze, regolare l’esperienza delle chiamate e tenere traccia della carica della batteria.

Gli Elite 75t saranno disponibili in due colori, Titanium Black e Gold Beige, a partire dalla metà di ottobre al prezzo di 199 euro. Il primo ad arrivare sarà Titanium Black, ad inizio 2020 arriverà un versione in colore nero pieno.

Trovate tutte le altre novità da IFA 2019 su questa pagina di macitynet.