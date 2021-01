JBL celebra 75 anni di eccellenza audio

Harman International (società del gruppo Samsung) si occupa di tecnologie connesse per i mercati automotive, consumer ed enterprise, e celebra 75 anni di storia di JBL, il suo marchio audio di fama mondiale. Nel corso della sua straordinaria storia, JBL è rimasta fedele alla visione di eccellenza e innovazione audio stabilita dal suo fondatore James B. Lansing. Un importante sostenitore di molti degli eventi e dei luoghi più iconici dell’industria musicale, apprezzato dai professionisti per il suo suono eccellente e dai consumatori per la sua energia immersiva, JBL dà vita alla musica in un modo che le persone di tutto il mondo possono percepire.

Seguendo lo spirito di Harman di creare esperienze memorabili, l’innovazione è la linfa vitale di JBL ed è stata determinante per il suo successo. La sua particolarità è l’attenzione meticolosa per i dettagli. Quando progetta un nuovo prodotto, JBL sviluppa le proprie soluzioni, inventa le proprie tecnologie e crea i propri strumenti con la volontà di seguire lo spirito pionieristico dell’innovazione ovunque essa porti.

Nel corso dei decenni, gli ingegneri di JBL hanno lavorato con talento e passione per sviluppare una moltitudine di tecnologie all’avanguardia, creare un audio leader di settore e stabilire nuovi standard di eccellenza nel design. Dal cinema all’home theater, dall’Hi-Fi alle cuffie, dagli altoparlanti portatili all’audio in-car, JBL ha tracciato il proprio percorso e ha costruito un’eredità di innovazione – ottenendo lungo il tragitto premi Grammy, Academy Awards e riconoscimenti diffusi dai musicisti più famosi del mondo e dai consumatori.

«Il design innovativo e il patrimonio audio di JBL sono unici nel loro genere. Quale altro nome nel settore è stato un catalizzatore così importante della cultura musicale pop ed è stato in grado di resistere alla prova del tempo? Questo patrimonio è in gran parte dovuto alla ricerca assoluta di JBL di qualità, innovazione e impegno nel mettere il consumatore al centro» dichiara Dave Rogers, Presidente della Divisione Lifestyle di Harman. «L’esperienza dell’ascoltatore è sempre stata la luce guida di JBL e, con il passare dei decenni, ha continuamente offerto agli ascoltatori di tutto il mondo esperienze audio e lifestyle ricche e gratificanti».

Negli ultimi 75 anni, JBL ha avuto un ruolo unico e speciale nella storia della musica, al centro di eventi epici e momenti cruciali – come Woodstock, Tomorrowland e il Grateful Dead Wall of Sound – accanto ad alcuni dei più grandi talenti del mondo. La storia dell’audio eccezionale di JBL è iniziata nel 1946 con il suo fondatore, James B. Lansing, un ingegnere ispirato con la vocazione per l’innovazione che ha osato sognare in grande.

Dalle sale cinematografiche agli eventi sportivi, dai jazz club alle arene da concerto, dagli altoparlanti portatili da record a cuffie rivoluzionarie, JBL ha costantemente contribuito all’evoluzione della riproduzione audio nelle applicazioni professionali, domestiche, automobilistiche, multimediali e nelle tecnologie connesse. Oggi, gli altoparlanti JBL sono utilizzati in più della metà delle sale cinematografiche, degli stadi e delle sedi di concerti del mondo e, con oltre 100 milioni di altoparlanti portatili venduti globalmente, JBL è il leader dell’audio portatile e il brand produttore di cuffie in più rapida crescita del pianeta.

JBL sa che il suono è un linguaggio universale con il potere unico di andare oltre i confini e le differenze, e in questi anni si è dedicata completamente a permettere alla musica di parlare allo spirito umano. Oltre a fornire un suono professionale nelle principali sale da concerto, strutture e negli stadi di tutto il mondo, ai rinomati ambasciatori JBL, tra cui Bebe Rexha, Mabel, Armin van Buuren, Lucas Hernandez e la leggenda NBA e MVP Giannis Antetokounmpo, JBL accompagna gli ascoltatori durante la loro vita quotidiana, aiutandoli a trovare lo straordinario ogni giorno.

In ogni momento, in ogni parte del mondo, persone si svegliano con la musica riprodotta da un altoparlante portatile JBL, ascoltano il suono JBL in macchina mentre vanno al lavoro, stimolano la loro motivazione in palestra con i loro brani preferiti con un paio di cuffie JBL, si godono l’emozione della musica dal vivo in un locale dotato di altoparlanti JBL, o si rilassano la sera in casa con una soundbar JBL. Ogni giorno e in una miriade di modi, JBL amplifica la capacità della musica di far sentire bene le persone, di sentirsi connessi e di rendere la vitamolto più divertente.

In concomitanza del CES 2021 con il marchio JBL, Harman ha presentato gli auricolari JBL Reflect Mini con cancellazione del rumore, le cuffie JBL Tune e la serie JBL Live con quattro nuovi modelli, gli auricolari JBL Tour per lavoro e professionisti, lo speaker portatile JBL Charge 5, oltre alla soundbar JBL Bar 5.0 MultiBeam. A queste e altre novità si aggiungono anche gli speaker limitati JBL L100 75th in edizione speciale per i 75 anni di JBL e altre novità ancora che presenteremo in articoli separati sulle pagine di macitynet.

