App Store ha fatturato 540 milioni di dollari il primo gennaio 2021

Negli scorsi giorni i record di App Store e in generale dei negozi digitali sono stati rilevati dalle società di analisi indipendenti, nelle scorse ore invece è arrivato anche l’annuncio ufficiale di Apple con il record di fatturato giornaliero registrato il primo gennaio 2021, oltre che per il record di fatturato per il periodo delle festività di Natale e Capodanno appena concluso.

La multinazionale di Cupertino dichiara che fin dal lancio avvenuto nel 2008 App Store ha generato oltre 200 miliardi di dollari per gli sviluppatori. Il nuovo record di fatturato giornaliero App Store ammonta a una spesa degli utenti per ben 540 milioni di dollari tra app, servizi e acquisti digitali, registrato il primo gennaio 2021. Il secondo record annunciato da Cupertino riguarda la settimana che va dalla Vigilia di natale fino al primo gennaio 2021, con una spesa complessiva degli utenti di ben 1,8 miliardi di dollari.

«Ora più che mai, i clienti di tutto il mondo hanno trovato ispirazione e valore nell’ampiezza e nella qualità dei servizi Apple, che hanno influenzato le loro vite in grandi e piccoli modi ogni giorno» dichiara Eddy Cue, senior vice president Internet Software e servizi di Apple. «Siamo incredibilmente ottimisti su dove stiamo andando e crediamo che le opportunità per gli sviluppatori e la comunità creativa siano infinite, così come i vantaggi positivi e significativi per i nostri clienti».

In generale tutti i principali servizi e negozi digitali di Apple sono cresciuti nel 2020. Apple annuncia anche un anno record per Apple Music seppur non indicando il numero o la crescita di utenti, concentrandosi invece sul fatto che oltre il 90% degli utenti iOS 14 ha usato le funzioni funzioni per la ricerca, stazioni radio personali, Ascolta adesso e la funzione che mostra il testo delle canzoni.

In crescita Apple Pay ora disponibile in oltre il 90% dei negozi USA, l’85% in Regno Unito e il 99% in Australia. Tra gli store digitali trova spazio anche il record di Apple Books con oltre 90 milioni di utenti attivi mensili, mentre Apple Arcade ora offre un catalogo di oltre 140 giochi, tutti completi, senza acquisti in-app e inclusi nel piano di abbonamento mensile. Tutte le immagini di questo articolo sono di Apple.

Tutti gli articoli che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti, invece tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 lo trovate in questo approfondimento di macitynet.