Account Whatsapp violato, cosa fare

Pubblicità

Whatsapp è tra le piattaforme di messaggistica più usate al mondo, di conseguenza è anche quella maggiormente presa di mira dagli hacker. Ma a volte gli accessi indesiderati arrivano possono arrivare da molto più vicino: magari un amico, un collega di lavoro o persino il proprio partner potrebbe essere riuscito a mettere le mani sul nostro telefono quel tanto che basta per prendere il controllo dell’account e spiarci da lontano.

Se siete in dubbio che qualcuno vi stia effettivamente controllando l’account, continuate a leggere queste righe perché vi spieghiamo come verificarlo e, qualora aveste ragione, come impedire ulteriori spiate.

I sintomi di un account Whatsapp compromesso

Disconnessioni frequenti: se venite disconnessi spesso da Whatsapp, potrebbe essere il segno che qualcun altro sta effettuando l’accesso usando il vostro numero di telefono. Stato online: fate questa prova: chiudete Whatsapp e aspettate 4-5 minuti, quindi dal telefono di un amico provate a guardare l’orario dell’ultimo accesso nella vostra chat: se vi vedete ancora online, vuol dire che qualcuno sta usando Whatsapp a vostra insaputa. Messaggi in dubbio: che qualcosa non va potrebbe suggerirvelo anche la presenza di messaggi inviati di recente che non ricordate di aver digitato oppure nuovi messaggi che sembrano rispondere a cose che non avete domandato. O magari alcune conversazioni sono sparite o sono state archiviate, o state partecipando a gruppi e canali a cui non vi eravate mai iscritti. Date pure un’occhiata alle chiamate Whatsapp in entrata e in uscita: anche qui potreste rilevare dei movimenti sospetti.

Come risolvere

Se si verifica almeno una di queste cose, prima di prendere provvedimenti provate a chiedere a chi è autorizzato ad usare il vostro telefono se di recente ha per caso usato Whatsapp per leggere le vostre conversazioni.

Se poi pare che nessuno abbia sbirciato le vostre chat, allora fate quanto segue:

Impostazioni > Privacy > Posizione in tempo reale: questa è una delle azioni di spionaggio più comuni. Se qui trovate elencate chat che non avete inserito voi, significa che quelle persone stanno controllando i vostri momenti. Prima di chiudere questo pannello quindi cliccate su Smetti di condividere nella finestra delle posizioni sconosciute. Impostazioni > Dispositivi collegati: andate qui e verificate che tutti gli accessi elencati corrispondano ai vostri dispositivi. Se c’è un dispositivo che non conoscete o un accesso via browser sospetto, significa che qualcun altro legge i vostri stessi messaggi. Cliccateci sopra e selezionate la voce Disconnetti.

Come proteggersi

Non è detto che a spiarvi sia un vostro conoscente. Magari siete vittima di un qualche attacco hacker. In tal caso fareste bene ad aumentare la sicurezza del vostro account in questo modo:

Impostazioni > Account > Verifica in due passaggi: attivatela in modo tale che, la prossima volta che qualcuno tenterà di effettuare l’accesso da un altro dispositivo, per poter procedere dovrà prima inserire il PIN che verrà tuttavia inviato al vostro numero via SMS. Eliminare le app sospette: se usate Android, sappiate allora che un hacker potrebbe essere riuscito a prendere il controllo del telefono dopo che avete cliccato su un annuncio, una finestra popup o dopo che avete installato manualmente un’app tramite file APK. Se ci riescono, a quel punto potranno leggere persino gli SMS in cui ricevete i codici di verifica, vanificando quindi il sistema di sicurezza che avete attivato al punto 1. Dalle impostazioni del telefono, andate su App > Tutte le app ed eliminate tutte quelle di terze parti di cui potete fare a meno;

ed eliminate tutte quelle di terze parti di cui potete fare a meno; Play Store > immagine profilo > Play Protect > Analizza: eseguite anche questa scansione per vedere se Google rileva app dannose.

A mali estremi, estremi rimedi

Se tutto questo non ha risolto il problema, non vi resta che percorrere queste due strade:

Impostazioni > Aiuto > Centro assistenza: andate qui, attendete il caricamento e cliccate sul bottone verde Contatta l’assistenza, quindi descrivete il problema e cliccate su Avanti per entrare in contatto con il supporto tecnico. Impostazioni > Account > Elimina account: se proprio non vi sentite tranquilli, andate qui ed eliminate l’account in modo tale da disconnetterlo da tutte le postazioni in cui è ancora attivo. Potete poi registrarvi di nuovo con lo stesso numero, sapendo però che così facendo perderete tutte le chat. In alternativa potreste chiedere a Whatsapp di disattivare l’account per un breve periodo.

Per le prossime volte

Se la causa dei vostri problemi era un conoscente, d’ora in avanti fareste bene a proteggere il vostro dispositivo con una password alfanumerica in modo tale che sia più difficile da individuare per chi non ha l’accesso tramite FaceID o TouchID.

Inoltre fate attenzione alle truffe che girano periodicamente per le chat di Whatsapp: non fatevi ingannare da quei messaggi in cui vi vengono segnalati codici sconto o inviati APK o altri file sospetti.

Altre guide…

Lo sapevate che su Macitynet trovate centinaia di altri tutorial su iPhone, iPad, ma anche su Mac e Apple Watch? Vi basta cliccare sul nome del dispositivo che vi interessa per sfogliarli tutti selezionando poi quelli che desiderate leggere.

Tutti i tutorial per iOS 17 e iOS 18 sono nelle sezioni dedicate ai rispettivi sistemi operativi e loro aggiornamenti.