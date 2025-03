In sconto JIGOO V700, l’aspirapolvere verticale che si pulisce da solo

Pubblicità

Se l’aspirapolvere robot non vi basta o non vi piace, allora JIGOO V700 può essere un valido alleato per la pulizia domestica. In tal caso fareste bene a non farvi sfuggire l’offerta in corso in queste ore.

Con questo aspirapolvere infatti spazzare il pavimento diventa facilissimo: grazie ai due LED frontali infatti vi sarà più facile vedere la polvere e gli altri detriti depositati sul pavimento assicurandovi di averli aspirati tutti durante il passaggio della spazzola, che per altro è progettata con un sistema anti-groviglio che ne evita il bloccaggio anche se vengono raccolti capelli e peli di animale.

Si può scegliere tra tre diverse modalità di aspirazione, con un’autonomia che va dai 15 minuti per l’aspirazione più potente, passando per i 28 minuti della media e fino a ben 55 minuti con la modalità ECO, ottima per pulire quotidianamente tutta la casa ricaricandolo solo alla fine.

Già perché questo aspirapolvere è senza fili, perciò non avrete l’impedimento del cavo e il limite di poterlo usare con una prolunga o solo in vicinanza di una presa di corrente.

Quando avete finito vi basta appenderlo alla stazione di ricarica (per la ricarica completa dovete attendere circa 5 ore) che, nei primi dieci secondi, si occupa di svuotare automaticamente il serbatoio riversando tutto lo sporco all’interno di un sacchetto. In questo modo vi evitate il tragitto verso il cestino della spazzatura per eseguire la stessa operazione col duplice vantaggio di non far cadere di nuovo sul pavimento neppure un granello di polvere.

Il sacchetto ha una capacità di 2,5 litri che, secondo il produttore, basta per tre mesi di pulizia. E quando è pieno non dovete far altro che sostituirlo con uno nuovo buttando il vecchio nella spazzatura.

La pulizia come dicevamo è profonda e di alto livello: usa infatti un motore da 480 Watt che promette un’aspirazione massima di 33 kPa e grazie al filtro HEPA a 4 strati vengono catturati fino al 99,9% degli allergeni.

L’aspirapolvere è anche abbastanza maneggevole in quanto pesa meno di 3 Kg e, al massimo della potenza, nella media per quanto riguarda il livello di rumorosità (siamo sui 78 dB: tenete presente che il fruscio delle foglie può arrivare a 20 dB mentre il chiacchiericcio di fondo generalmente si attesta intorno ai 45 dB; tra i 60 e gli 80 dB c’è il rumore del traffico).

Se volete comprarlo al momento lo trovate in sconto: anziché 349,99 € potete risparmiare 50 € pagandolo quindi 299,99 €: vi basta inserire il codice JIGOOV700 nel carrello prima dell’acquisto. Fate in fretta però, perché la promozione termina il 18 Marzo.

