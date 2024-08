Logitech C270, webcam per tutti a prezzo incredibile solo 23,36€

Pubblicità

Vi serve una webcam per un uso leggero, comunicazione, lavoro, divertimento? Oggi avete un indirizzo fisso cui puntare: Amazon che vi offre la Logitech C270 a 25,36 €

Quella che viene presentata al prezzo migliore possibole (sconto del 42%) l’abbiamo definita nella nostra presentazione delle migliori Webcam, la “migliore per tutti”. Si può usare infatti in un po’ in tutti i contesti, soprattutto nelle videochiamate tra familiari ed amici che non hanno grosse pretese, se non quelle di farsi vedere e sentire abbastanza bene. Produce video HD 720p a 30 fp con un angolo di campo è di 60 gradi.

Il software offre correzione automatica dell’illuminazione, ha due microfoni per un suono stereo che acquisiscono audio fino a un metro di distanza.

Uno dei maggiori punti di forza è la versatilità: grazie alla base pieghevole si può sistemare sul bordo dei monitor. Alla peggio la base è sufficientemente ampia per poter essere usata anche come un piccolo piedistallo.

La Logitech C270 è plug-and-play, funziona con Windows 10 e versioni più recenti, macOS 10.10 e edizioni successive.

Questa webcam è letteralmente regalata. Costerebbe 43,99 euro ma Amazon la sconta a 25,39€, in pratica la portate a casa con un risparmio del 42%.

Click qui per comprare