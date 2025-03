Friday Night Baseball torna su Apple TV Plus dal 28 marzo

Pubblicità

Apple e la Major League Baseball (MLB) hanno annunciato il ritorno per la stagione 2025 di “Friday Night Baseball”, un doppio appuntamento settimanale disponibile su Apple TV+.

Tifosi in 60 Paesi e territori potranno godersi due incontri di alto profilo per 25 settimane senza alcuna restrizione delle trasmissioni a livello locale, con Apple che promette “una produzione di qualità ancora migliore” e commenti degli esperti.

La stagione 2025 di “Friday Night Baseball” prenderà il via venerdì 28 marzo, quando alcune delle più grandi star del baseball scenderanno in campo per il weekend di apertura.

La copertura inizierà alle 18:30 ET, quando l’all-star Adley Rutschman e i Baltimore Orioles incontreranno il Silver Slugger Vladimir Guerrero Jr. e i Toronto Blue Jays, rivali della division. Nella seconda partita del doppio appuntamento d’apertura, la superstar Juan Soto e i New York Mets affronteranno Jose Altuve e gli Houston Astros, con copertura a partire dalle 19:30 ET.

Apple e la MLB hanno inoltre annunciato la programmazione di “Friday Night Baseball” per la prima metà della stagione, fino al 27 giugno. Tra gli incontri più attesi: la partita di ritorno della World Series fra gli Yankees e i Dodgers a Los Angeles, un derby texano fra Rangers e Astros, nonché gli incontri che vedranno protagonisti il MVP Shohei Ohtani e gli stellari Dodgers, in trasferta a est per affrontare i Philadelphia Phillies di Bryce Harper e i New York Mets di Juan Soto.

A partire dal 27 marzo, giornata di apertura della stagione, negli Stati Uniti sarà possibile accedere a MLB Big Inning, un programma in diretta con approfondimenti e momenti salienti delle partite, in onda tutte le sere nei giorni feriali, e a una selezione di contenuti dedicati alla MLB su Apple TV+, tra cui Countdown to First Pitch, MLB Daily Recap e MLB This Week. È inoltre possibile accedere gratuitamente alla programmazione MLB aggiuntiva nell’app Apple TV, per esempio le sintesi delle partite, le più belle partite di tutti i tempi, gli highlight, le interviste e altro ancora.

La modalità multi-vista su Apple TV 4K e iPad permette di guardare fino a quattro stream in contemporanea, tra cui le partite di “Friday Night Baseball”, gli incontri della Major League Soccer e alcuni programmi in diretta di MLS e MLB.2 Con Post Play, l’utente può passare direttamente ad altre partite in diretta al termine del programma in studio o del match che sta guardando.

Nuovo Immersive Video per Vision Pro

Apple ha anche annunciato anche VIP: Yankee Stadium, un Apple Immersive Video per Apple Vision Pro che offre a chi lo guarda un pass all-access per alcuni degli stadi più famosi al mondo. Nel film, disponibile gratuitamente dal mese prossimo, lo storico commentatore sportivo Joe Buck accoglierà il pubblico allo Yankee Stadium in occasione di un incontro fra gli Yankees e i loro storici rivali, i Los Angeles Dodgers, trasmesso da “Friday Night Baseball” nel giugno 2024. Dalla preparazione mattutina a un finale serale carico di tensione, gli spettatori potranno spingersi ben oltre la prima fila, con una visione completa sugli atleti d’élite, le tifoserie, lo staff e i momenti epici che rendono leggendario lo stadio del Bronx.

Come guardare “Friday Night Baseball”

Chi ha un abbonamento a Apple TV+ può guardare “Friday Night Baseball” nell’app Apple TV preinstallata su iPhone, iPad, Apple TV, Mac e Apple Vision Pro, e online su tv.apple.com/it.

Chi ha un dispositivo Android può scaricare l’app Apple TV da Google Play per abbonarsi a Apple TV+ e guardare “Friday Night Baseball”.

L’app Apple TV è disponibile anche su televisori di varie marche, tra cui Samsung, LG, Panasonic, Sony, TCL e VIZIO, sui dispositivi Amazon Fire TV e Roku, sulle console di gioco PlayStation e Xbox, su Chromecast con Google TV, e su decoder come Sky Q, SK Broadband e Comcast Xfinity.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme di streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili da questa pagina di macitynet.