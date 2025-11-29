Facebook Twitter Youtube
Black Friday, JLab Pop Party, la mini cassa per fare festa ovunque: solo 19,99 €

Se cercate una cassa piccola, divertente e anche “luminosa” è in offerta su Amazon la JLab Pop Party, una cassa Bluetooth ultra-portatile pensata per la riproduzione musicale in movimento. Il prezzo scende a 19,99€ rispetto ai 29,99€ di listino, con autonomia fino a 5 ore e luce LED integrata.

Design compatto e connessione Bluetooth 5.3

La JLab Pop Party è pensata per essere trasportata ovunque, grazie al suo design compatto e leggero. Il corpo include un cordino integrato che ne facilita l’aggancio a zaini, bici o altri supporti, rendendola adatta a un utilizzo all’aperto. La connessione Bluetooth 5.3 garantisce stabilità e bassa latenza durante l’ascolto, con compatibilità universale per smartphone, tablet e laptop. Il pannello comandi è essenziale e intuitivo, permettendo di gestire volume, accensione e pairing con pochi gesti.

Effetti luminosi e funzione TWS

Oltre alla riproduzione audio, la Pop Party include una luce LED che segue il ritmo della musica, creando un effetto visivo sincronizzato per feste e ambienti notturni.

Supporta anche la funzione True Wireless Stereo (TWS): collegando due unità identiche, è possibile ottenere un suono stereo più ampio. L’autonomia dichiarata è di circa 5 ore, sufficiente per uscite pomeridiane o brevi eventi. La ricarica avviene tramite cavo USB-C incluso nella confezione.

Adatta a utilizzi informali e spazi ridotti

La JLab Pop Party si rivolge a chi cerca un’alternativa portatile per ascoltare musica in ambienti informali, come picnic, terrazze o stanze di piccole dimensioni. Le dimensioni contenute la rendono adatta anche come prima cassa Bluetooth per bambini o ragazzi.

Non è pensata per l’uso in ambienti molto ampi o rumorosi, ma si difende bene nelle situazioni per cui è progettata. Le funzionalità TWS e la luce integrata aggiungono valore soprattutto in contesti ricreativi.

Prezzo scontato su Amazon

Il prezzo della JLab Pop Party su Amazon è sceso da 29,99€ a 19,99€, con uno sconto netto di 10€.

