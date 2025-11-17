Anticipo Black Friday: fate scorta di batterie alcaline o ricaricabili con Amazon Basics

Se volete sostituire le semplici batterie di telecomandi, radiosveglie, bilance elettroniche, lettori MP3, flash e trigger per fotocamere reflex, giocattoli e tutti gli altri accessori in casa che utilizzano batterie stilo, siano esse delle AA oppure AAA, su Amazon in questi giorni trovate una offerta molta interessante.

Le batterie in promozione sono le Amazon Basics: non sono altro che le famose Eneloop Sanyo/Panasonic (come noto sono le celle “ibride”, ossia a bassa autoscarica, migliori al mondo) e sono quelle più utilizzate, specialmente da chi le usa con i flash professionali, in quanto a differenza di altre batterie di bassa qualità non perdono mai un colpo.

Ricordiamo che e batterie Amazon sono in grado di tenere una carica del 80% anche dopo tre anni dalla loro ricarica, questo quando una ricaricabile tradizionale di quelle che si comprano a basso prezzo (certo più alto di quello offerto oggi da Amazon con lo sconto) arriva, ottimisticamente, al 50% dopo solo un anno. La capacità di conservare la carica le rende il prodotto ideale per dispositivi che consumano relativamente poco come mouse e, soprattutto tastiere.

L’offerta sulle batterie durerà dopo per pochi giorni anche se è probabile che la promozione possa terminare prima a causa dell’esaurimento delle scorte.

