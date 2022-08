Joby Beamo Ring Light, luce e specchio per iPhone con MagSafe

La luce è l’elemento centrale di foto e video e per chi ne vuole avere una molto buona sempre a portata di mano sia per i selfie che per le videodirette online non può che optare per il tascabile Joby Beamo Ring Light, una luce di riempimento che si configura in un attimo.

Sfrutta infatti il sistema MagSafe degli ultimi iPhone per agganciarsi sul dorso ed essere sempre pronta all’uso. La sua forma è circolare perché si tratta di offrire una luce anulare che illumina il viso anche quando la luce ambientale è scarsa o del tutto assente, e anche di giorno può fare il suo lavoro andando ad ammorbidire le dure ombre che si creano negli ambienti fortemente illuminati.

L’intensità luminosa si può regolare su quattro diversi livelli, con un’autonomia della batteria (incorporata) che va da 50 minuti a 4 ore in base alla potenza scelta. Per ricaricarla poi basta un cavetto USB-C e 90 minuti di tempo per portarla al 100% quando è completamente scarica.

La luce è da 60 lumen e produce un flusso da 100 lux a circa 50 centimetri di distanza. La temperatura colore è fissa a 5.600K, quindi produce una luce dalle tonalità piuttosto fredde. Il sistema prevede l’impiego di un braccio snodabile che permette di ribaltare la luce in modo da poterla usare anche con le fotocamere posteriori, e lo specchio incassato può essere usato per controllare il proprio aspetto prima di avviare la registrazione.

Questo accessorio quindi è tra i migliori del suo genere per diverse ragioni: innanzitutto sfrutta l’aggancio magnetico di Apple, perciò non ci saranno clip che ostruiscono lo schermo, in più c’è lo specchio che si può usare anche per altro e non necessariamente solo quando è agganciato al telefono; e poi è poco ingombrante (9,5 x 7 x 0,9 centimetri).

Chi vuole infine lo può pure usare con un iPad, un telefono Android o persino un computer in quanto in dotazione è incluso un adattatore adesivo che permette di agganciarlo magneticamente anche dove non c’è il MagSafe.

Joby Beamo Ring Light pesa intorno ai 50 grammi e chi vuole lo può comprare sul sito ufficiale oppure su AccessoryLine.