Lezioni di chimica, nuova serie in arrivo su Apple TV Plus

“Lezioni di chimica” è una nuova serie che arriverà su Apple TV+ nel 2023. Lo riferisce Apple stessa in un comunicato, spiegando che la serie si basa sull’omonimo romanzo di Bonnie Garmus.

Ambientato negli anni ’50, racconta di Elizabeth, una giovane chimica che lavora all’Hastings Research Institute in California, un ambiente ferocemente maschilista dove il suo innegabile talento viene per lo più messo a tacere, sabotato, o usato per il prestigio altrui. Malgrado le difficoltà, il coraggio di rivendicare diritti e successi non viene scalfito e spinge Elizabeth a perseverare. C’è solo un uomo che ammira la sua determinazione: è Calvin Evans, genio della chimica in odore di Nobel, con il quale nasce un sentimento puro in cui condivisione delle formule e attrazione fisica vanno di pari passo.

L’attrice protagonista è Brie Larson, nota per ruoli i ruoli di Molly Tracey in 21 Jump Street (2012), Grace in Short Term 12 (2013), Mason Weaver in Kong: Skull Island (2017) e Captain Marvel nel Marvel Cinematic Universe.

Altri attori presenti sono Lewis Pullman (“Top Gun: Maverick”), Aja Naomi King (“Le regole del delitto perfetto”), Stephanie Koenig (“L’assistente di volo – The Flight Attendant”), Patrick Walker (“GLi iltimi giorno di Tolomeo Grey”), Thomas Mann (“Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers”), Kevin Sussman (“The Big Bang Theory”), e Beau Bridges (“Homeland”).

