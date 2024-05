Juice sconta Apple Watch fino a 80 euro, anche a rate senza interessi

Pubblicità

Nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e anche nello store online Juice è possibile approfittare della promozione in corso fino al 2 giugno per acquistare Apple Watch non solo con sconti fino a 80 euro, ma con in più anche la possibilità di pagare a rate senza interessi.

Oltre a portare sul polso notifiche, controlli e svariate altre funzioni, Apple Watch è apprezzato in modo particolare per sensori e funzioni dedicati a benessere, salute e sport.

Il modello dal prezzo più abbordabile, comunque ricco di funzioni, Watch SE è proposto da Apple al prezzo di listino di 289 euro, invece da Juice si compra a 249 euro con un risparmio di 40 euro. Invece i modelli Watch Series 9 nel listino Apple partono da 459 euro, mentre da Juice si comprano in sconto a partire da 399 euro. Chi lo desidera può scegliere di pagare in 20 rate da solamente 19,95 euro senza costi né interessi.

Ricordiamo che comprando un Apple Watch si ottengono tre mesi gratis di abbonamento Apple Fitness+, utilizzabili dall’utente dello smartwatch più fino altre cinque persone in famiglia. Come per iPhone, iPad e Mac nei negozi Juice è disponibile un’ampia selezione dei migliori accessori e periferiche.

Per lo smartwatch Apple gli specialisti Juice propongono il Caricatore da viaggio 2 in 1 con MagSafe di Zens a 99,95 euro: chiuso sta in tasca ed è dotato di astuccio per viaggiare, una volta aperto ricarica due dispositivi Apple in contemporanea. Funziona con iPhone 12 e successivi, tutti gli Apple Watch e anche AirPods con custodia MagSafe. Funge anche da sostegno per sfruttare la modalità Standby di iPhone in orizzontale con i widget per la notte e la sveglia.

Per chi invece desidera proteggere lo schermo di Apple Watch da Juice sono disponibili le protezioni speciali PanzerGlass per tutte le ultime generazioni degli indossabili Apple. Le protezioni per display PanzerGlass partono da 24,95 euro per Watch dalle serie 7 alla serie 9 e da 29,95 euro per Apple Watch Ultra e Ultra 2.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.