In iOS 18 l’app Messsaggi permetterà di aggiungere effetti ai testi

Tra le novità che dovremmo vedere su iOS 18, il futuro sistema operativo di iPhone, anche novità minori quali la possibilità di cereare effetti di testo con gli SMS inviati con l’app Messaggi.

Lo riferisce il sito statunitense Macrumors spiegando che iMessage consente già ora di inviare messaggi con effetti da fumetto (es. inchiostro magico) o vari effetti a schermo intero che permettono di animare lo schermo.

Nei giorni passati è circolata voce dell’integrazione in iOS 18 di una funzionalità di auto completamento per l’app Messaggi, opzione che dovrebbe permettere di rispondere in automatico a domande complesse ma anche completare automaticamente alcune frasi.

Con iOS 18 dovrebbe arrivare il supporto allo standard “Rich Communication Services” (RCS), tecnologia che consente di gestire SMS di nuova generazione, con contenuti multimediali quali foto, video, audio, ecc., ed è probabile che vari effetti saranno gestibili anche quando si inviano/ricevono messaggi da dispositivi Android.

Rich Communication Services (RCS), lo ricordiamo, è una evoluzione della messaggistica mobile: offre i vantaggi dell’SMS con caratteristiche nuove che consentono di aumentare il coinvolgimento dell’utente, tra cui il supporto a chatbot, file multimediali, codici QR, ecc. Tra i sostenitori dell’RCS c’è Google che da tempo spinge Apple ad adottare questo protocollo, con campagne stampe, video e tweet; fino a novembre dello scorso anno Cupertino aveva sembra snobbato le richieste di Big G ma poi aveva deciso di capitolare, probabilmente anche per non irritare la Commissione europea.

Ne dovremmo sapere di più in occasione della Worldwide Developer Conference (WWDC) che inizia 10 giugno, evento nel corso del qual dovremmo capire meglio cosa ha in serbo Apple nella sua rincorsa verso l’Intelligenza Artificiale.

A novembre dello scorso anno è circolata voce di iOS 18 come un “progetto ambizioso”, con importanti nuove funzionalità e altre ancora in termini di design, insieme a migliorie in termini di performance e sicurezza. Per tutto quello che sappiamo finora di iOS 18, il link da seguire è questo.